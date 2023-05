Langkat Masuk 10 Besar Nominasi Harmonis, Plt Bupati Syah Afandin Terima Penghargaan ASN BerAKHLAK

TRIBUN-MEDAN.COM, STABAT - Plt Bupati Langkat, Syah Afandin menerima Piala dan Piagam Penghargaan Hasil Survey ASN Ber AKHLAK 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Langkat, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).

Pemerintah Kabupaten Langkat sebagai 10 besar dengan indeks implementasi nilai "Harmonis".

Penilaian ini melalui hasil survei pemetaan budaya kerja ASN Pemerintah Kabupaten Langkat di ikuti oleh 4.011 responden.

Plt Bupati Langkat H.Syah Afandin, SH menyampaikan ucapan terima kasih kepada lembaga Accelerated Consulting Training (ACT) Internasional bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Birokrasi (Kemenpan RB) atas penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dengan kategori nominasi nilai harmonis.

Penghargaan ini, sebut Afandin, tentu tidak terlepas dari seluruh aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Langkat yang telah berupaya dan mampu menerapkan budaya kerja ASN BERAKHLAK (Berientasi, Pelayanan, Akuntanel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Dengan diterimanya penghargaan ini, Afandin yakin akan menumbuhkan semangat dan motivasi ASN Pemkab Langkat untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara terus-menerus dan menjadikan budaya berakhlak menyatu dalam niat, perbuatan dan tindakan bagi setiap pribadi ASN, pada akhirnya menjadi perilaku budaya yang melembaga.

Selanjutnya Afandin menyampaikan, sejak diluncurkannya CORE VALUES ASN BERAKHLAK oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 JULI 2021 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Langkat kemudian menindaklanjuti dengan sosialisasi dan bimbingan teknis serta melakukan penandatanganan komitmen penerapan CORE VALUES ASN BERAKHLAK kepada seluruh perangkat daerah, untuk berkomitmen kuat dalam membumikan berakhlak dan bangga melayani bangsa di Kabupaten Langkat.

"Perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus melakukan upaya agar berakhlak tidak hanya menjadi slogan belaka, namun akan menjadikan mental dan model setiap ASN untuk membangun komitmen kebersamaan yang kuat di jajaran aparatur sipil negara untuk memiliki budaya kerja dan mengimplementasikan bangsa melayani bangsa," tegangnya.

"Sekali lagi atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada lembaga ACT dibawa kepemimpinan Bapak Ginanjar Agustian. Semoga lembaga ACT nantinya dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk CORE VALUES ASN yang berkelanjutan," tambahnya.

Sementara, Luki Alamsyah selaku Direktur Utama PT Area Bangun Bangsa yang menyerahkan penghargaan, menyampaikan pihaknya menyelenggarakan kurang lebih 100 even perbulan, atau 25 even per pekan di seluruh Indonesia.

"Kami senang menyambut kehadiran Bapak Plt Bupati Langkat dan jajarannya," sebutnya.

Ia juga mengingatkan bahwa 27 juli 2021, Presiden Ir Joko Widodo meluncurkan ASN berakhlak dan juga ASN bangga melayani bangsa. Sejak di canangkannya dan berkordinasi Kemenpan RB, seluruh kementerian dan lembaga menyelenggarakan berbagai upaya untuk bagaimana yang diamanatkan Presiden untuk di lakukan proses yang tiada henti untuk melakukan internalisasi ASN Berakhlak.

"Pada hari ini kami di beri kesempatan untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Langkat, saya mewakili Bapak Ginanjar Agustian, merasa bangga hati menyerahkan piagam penghargaan ini," ujarnya.

"Dan harapan kami nanti kerja keras kerja hebat dari Bapak Plt Bupati Langkat dan jajaran, tidak henti detik ini, terus didengungkan, terus dilalukan upaya internalisasi sehingga mencapai dan memiliki ASN yang integritas yang siap lahir batin untuk mewujudkan Indonesia emas di 2045," katanya.

