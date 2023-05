LIONEL Messi Raih Pengharagaan Bergengsi, Tetap Bawa-bawa Nama Barcelona

Lionel Messi raih penghargaan Laureus World Sports Award for Sportsman of the Year 2023.

TRIBUN-MEDAN.com - Megabintang PSG, Lionel Messi mendapat penghargaan sebagai Laureus World Sports Award for Sportsman of the Year.

Lionel Messi menjadi satu-satunya pemain sepak bola yang berhasil melakukannya sampai saat ini.

Kabar gembira datang dari megabintang Paris Saint-Germain, Lionel Messi.

Hanya berselang 5 hari setelah dihukum klubnya pada 3 Mei lalu gara-gara pergi ke Arab Saudi tanpa persetujuan, sebuah anugrah didapat oleh Lionel Messi.

Pemain berusia 35 tahun itu baru saja mendapatkan penghargaan bergengsi dalam acara seremoni Laureus World Sports Awards 2023.

Dalam acara yang berlangsung di Paris, Senin (8/5/2023) waktu setempat, Messi berhasil meraih penghargaan Laureus World Sports Award for Sportsman of the Year 2023.

Mantan pemain Barcelona itu sukses mengalahkan nama-nama beken di bidang olahraga di luar dari dunia sepak bola.

Dirinya mampu menyingkirkan rekan satu timnya di PSG, Kylian Mbappe, Stephen Curry (basket), Armand Duplantis (atletik), Rafael Nadal (tenis), dan Max Verstappen (F1).

Seusai mendaptakan penghargaan di atas, La Pulga pun memberikan komentarnya.

Lewat komentarnya, Messi berterima kasih kepada klub serta rekan setimnya di timnas Argentina.

"Ini adalah kehormatan khusus, terutama karena Penghargaan Olahraga Dunia Laureus diadakan di Paris tahun ini, kota yang telah menyambut keluarga saya sejak kami datang ke sini pada tahun 2021," kata Lionel Messi, dikutip BolaSport.com dari The Athletic.

"Saya ingin berterima kasih kepada semua rekan tim saya, tidak hanya dari tim nasional."

"Namun, juga di PSG, saya tidak mencapai semua ini sendirian dan saya bersyukur bisa berbagi segalanya dengan mereka," ujar Messi menambahkan.

Sebagai informasi, Lionel Messi adalah satu-satunya pesepakbola dalam sejarah yang pernah mendapatkan Laureus World Sportsman of the Year.