Remaja Wanita Diculik dan Ditodong Pisau, Pelaku Diduga Merupakan Mantan Pacarnya

TRIBUN-MEDAN.com - Beredar di media sosial video detik-detik remaja wanita diculik dan dibawa kabur oleh dua orang pria yang diduga mantan pacarnya.

Aksi penculikan remaja putri tersebut terekam CCTV warga dan kini rekaman itu viral usai dibagikan oleh akun Instagram @masayuputri22.

Menurut keterangan Mas Ayu Putri, penculikan remaja wanita bernama Kesya tersebut terjadi di depan rumahnya di Jalan Kawaluyan IV, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu (7/5/2023) sekitar pukul 22:12 WIB.

Diketahui, saat ini Kesya masih bersekolah dan duduk di bangku kelas satu SMA.

"INSTAGRAM PLEASE DO YOUR MAGIC. LOKASI DI KAWALUYAAN INDAH IV BANDUNG. MOHON BANTU VIRALKAN! TERJADI PENCULIKAN SEORANG SISWI SMA KELAS 1, DIDEPAN RUMAH SAYA SEMALAM," isi narasi dalam keterangan unggahan Instagram @masayuputri22.

Dalam video CCTV yang beredar itu, tampak remaja wanita bernama Kesya tersebut ditarik paksa oleh seorang pria ke atas motor.

Sementara satu pria lainnya menunggu di atas motor. Saat ditarik, terlihat Kesya sempat memberi perlawanan, namun tenaganya tampaknya tak mampu menahan tarikan tersebut sehingga pria itu berhasil menaikkannya ke atas motor.

Terdengar dari rekaman video itu korban sempat teriak meminta tolong ketika hendak dibawa pergi.

Dalam keterangan unggahan Mas Ayu Putri, pria yang merupakan pelaku penculikan itu merupakan mantan pacar Kesya.

Saat penculikan, Kesya juga sempat ditodong oleh pria yang diduga mantan pacarnya itu.

"DIDUGA KORBAN DICULIK MANTAN PACARNYA DAN DITODONG DENGAN PISAU! HINGGA SAAT INI PUKUL 19:33 WIB KORBAN MASIH HILANG. KORBAN BERNAMA KESYA DAN PELAKU BERNAMA RIZKY!," tulis @masayuputri22.

Pada unggahan lainnya, Mas Ayu Putri mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan kebersamaan korban dengan pelaku.

Di dalam foto itu, tampak korban dan pelaku tengah foto bersama mengenakan helm. Orangtua korban sempat mengecek CCTV milik Mas Ayu Putri dan benar saja bahwa pelaku merupakan mantan pacar korban bernama Rizky.

Unggahan @masayuputri22 yang memperlihatkan detik-detik penculikan itu kini viral di media sosial. Tak sedikit warganet yang berharap agar korban segera ditemukan.

"Innalillahi semoga cepat ketemu , tapi kawaluyaan bukan nya satpamnya banyak ya ko bisa , dr dulu biasanya aman. Semoga bisa cepet ketangkep ya pelakunya," tulis @harviewiratmadja.

"Semoga korban lekas ditemukan dalam kondisi sehat, aman & dijauhkan dari hal negatif," tulis @cungkinger02.

"Korban udah teriak yah, ga ada yg denger kayanya udah malem juga, semoga cepet ketemu ya, ketemu dalam keadaan selamat, sehat walafiat amin," tulis @lusianamardannie7788.

(cr31/tribun-medan.com)