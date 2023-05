Napoli Juara Liga Italia, Juventus, Inter, Milan, Roma, Atalanta, Lazio Berebut Tiket Liga Champions

TRIBUN-MEDAN.COM - Napoli sudah dipastikan meraih Scudetto atau Juara Liga Italia musim 2022/2023.

Namun persaingan di Serie A untuk perebutan zona Liga Champions masih memanas.

Pasalnya, ada 6 klub yang kini bersaing ketat untuk mengantongi 3 tiket tersisa ke Liga Champions musim 2023/2024.

Keenam klub tersebut adalah Juventus, Inter Milan, AC Milan, AS Roma, Lazio an Atalanta.

Berikut ini update hasil dan klasemen Liga Italia, Juventus, Lazio, Inter, AC Milan berpeluang merebut tiket Liga Champions 2023.

Bicara update hasil, klasemen Liga Italia, dan tiket Liga Champions 2023, sejumlah hal menarik akan terkuak.

Hasil dan Klasemen Liga Italia - Inter Milan Cuma Biarkan AC Milan Rasakan Liga Champions 3 Jam.

Inter Milan hanya membuat AC Milan merasakan zona Liga Champions di klasemen Liga Italia selama tiga jam usai menang atas AS Roma.

Sebanyak tiga laga dipertandingkan dalam pekan ke-34 Liga Italia 2022-2023 pada Sabtu (6/5/2023) malam WIB hingga Minggu (7/5/2023) dini hari WIB.

Duel bertajuk grande partita antara AC Milan vs Lazio dan AS Roma vs Inter Milan menjadi yang paling menarik perhatian.

Dimulai dari AC Milan yang menjamu Lazio di San Siro.

Hasilnya, I Rossoneri sukses mengatasi perlawanan tim tamu dengan skor 2-0.

Seluruh gol AC Milan tercipta di babak pertama.

Ismael Bennacer membuka keunggulan AC Milan pada menit ke-17.