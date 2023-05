LINK Live Streaming AS Roma Vs Bayer Leverkusen Jam 02.00 WIB, Tak Live SCTV, Akses di Sini via HP

Saksikan live streaming laga antara AS Roma vs Bayer Leverkusen tersaji di babak semifinal Liga Europa hari Jumat (12/5/2023).

TRIBUN-MEDAN.COM - Saksikan live streaming laga antara AS Roma vs Bayer Leverkusen tersaji di babak semifinal Liga Europa hari Jumat (12/5/2023).

Duel AS Roma vs Leverkusen akan berlangsung pada Jumat 12 Mei 2023 mulai pukul 02.00 WIB dini hari.

Laga AS Roma vs Leverkusen ini bisa anda tonton via live streaming lewat TV Online.

Adapun link nonton live streaming gratis AS Roma vs Bayern Leverkusen bisa di klik tautannya di akhir artikel ini.

Leg pertama semifinal Liga Eropa 2022-2023 akan menyajikan lebih dulu laga antara AS Roma vs Leverkusen yang digelar di Stadion Olimpico, Roma, Italia.

Laga AS Roma vs Bayer Leverkusen Bakal berlangsung sengit.

Jelang laga AS Roma vs Leverkusen, tampaknnya AS Roma masih akan kehilangan beberapa pemain mereka.

AS Roma dikabarkan bakal kehilangan Rick Karsdorp karena cedera lutut yang ia alami.

Sementara Stephen El Shaarawy, Diego Llorente dan Kumbulla juga dikabarkan masih diragukan tampil membela AS Roma.

Meski demikian jika dilihat dari kondisi tersebut, tampaknya AS Roma masih memainkan skuad penuhnya menghadapi Bayer Leverkusen.

Dimana nama-nama pemain inti AS Roma diprediksi bisa tampil menghadapi Bayer Leverkusen.

Nama-nama seperti Tammy Abraham, Chris Smalling, Nemanja Matic dan Lorenzo Pellegrini dikabarkan bisa tampil.

Selain itu nama Paulo Dybala juga dikabarkan bakal dimainkan oleh Jose Mourinho pada laga AS Roma vs Leverkusen.

Dengan kondisi skuad tersebut tampaknya AS Roma bisa tampil dengan kekuatan maksimal mereka.