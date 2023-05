Kesal Dipaksa Nikita Mirzani, Loly Bocorkan Kebaikan Antonio Dedola: Kayak Papa Kandung 

TRIBUN-MEDAN.com - Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani Nasseru Asry alias Loly mengurai curhatannya soal perseteruan sang ibu dengan Antonio Dedola, Loly tampak lebih memihak Antonio.

Alih-alih memihak Nikita Mirzani, Loly justru membela Antonio Dedola dengan mengungkapkan kebaikannya selama ini.

Bahkan, Loly blak-blakan membeberkan bahwa Nikita Mirzani sempat menyuruhnya untuk menjelek-jelekan Antonio Dedola di media sosial.

Loly mengutarakan kebaikan Antonio Dedola kepada dirinya yang ingin membayarkan sekolahnya di London, setelah Nikita Mirzani tak ingin membiayai dirinya.

Loly bahkan mengklaim bahwa Antonio Dedola ingin mengadopsinya, dilansir dari channel Youtube Antonio Dedola, Kamis (11/5/2023).

Dalam kesempatan itu Loly mengungkapkan peran Antonio Dedola dalam keluarganya dengan Nikita Mirzani.

"Aku Laura, anak pertama Nikita Mirzani dan disini aku akan membahas apa yang terjadi.

Aku rasa kalian sudah tau semua apa yang terjadi diantara my mother dan Antonio, tapi aku gamau telibat karena ini bukan urusan aku.

Aku cuma mau fokus dengan sekolah baru aku di London karena i have my own life," katanya.

"Tapi sejauh ini aku selalu kontakan dengan Toni setelah ia berpisah dengan ibuku karena dia kayak my father yang selalu be there for me, dia yang ngurusin hidup aku semua dan adik adik aku," sambungnya.

Loly menyebut jika sosok Toni lah yang membuatnya bisa menempuh pendidikan di London.

Sebab sejak dari awal Nikita Mirzani terlalu mengekang hidupnya sehingga membuat Loli tak tahan dan meminta bantuan kepada Antonio.

"Dan kalo bukan karena Toni ga mungkin aku di sini, karena tadi aku bilang dia yang bawa aku ke sini dan dia yang ngurusin semuanya disini, beliin aku ini bla bla bla tapi emang pake uang mama aku.

Tapi dia yang beliin buat aku dan organizing buat aku semua," katanya.