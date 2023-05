Vakum Tiga Tahun, PRSU Bakal Buka Lagi Juni 2023 Mendatang, Ini Artis Ibu Kota yang Akan Menghibur

SUASANA latihan menari Nusindo di Open Stage PRSU, Jenderal Gatot Subroto, No. KM 5, Kecamatan Medan Helvetia, Medan beberapa waktu lalu.

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Setelah vakum selama tiga tahun akibat Covid-19, Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) akan kembali digelar pada Juni 2023 mendatang.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait mengatakan PRSU di tahun ini akan lebih out of the box (lebih kreatif) dan diharapkan membangkitkan perekonomian di Sumut.

Naslindo menuturkan, kegiatan ikonik Sumut ini akan menjadi momen yang baik bagi berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan budaya yang dihadapi Sumut.

Baca juga: Kajari Batubara Periksa Anak Buah yang Kerja Sama dengan Oknum Polisi Diduga Lakukan Pemerasan

"Ada yang spesial dalam PRSU tahun ini. Sebab selain diisi dengan kegiatan hiburan, edukasi, wahana dan kuliner, Pekan Raya Sumatera Utara tahun ini juga akan menjadi sosialisasi event akbar PON XXI tahun 2024,"

"Cris Jhon juga akan hadir sebagai coaching dalam ring tinju yang akan disediakan panitia PRSU. Kemudian jumpa atlit legendaris Indonesia khususnya asal Sumut," ujarnya pada wartawan, di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (12/5/2023).

Acara hiburan pun nantinya akan dipenuhi dengan artis nasional di antaranya: Gigi, Anji, The Rain, Ungu, Charly & Setia Band dan Good Project Perkusi. Selain itu host beberapa acara podcast, beberapa petinggi nasional juga akan turut memeriahkan PRSU tahun ini.

Baca juga: Warga Kesal Surat Tanah Setahun tak Selesai, Kepala BPN Deliserdang Akui Banyak Tunggakan

Tiket akan dijual seharga Rp20.000 pada hari Senin hingga Kamis. Sedangkan pada Jumat dan Minggu tiket dibanderol dengan harga Rp 35.000. Khusus untuk hari Sabtu tiket akan dijual seharga Rp50.000 dengan Artis Bintang Tamu tingkat Nasional.

"Sementara tiket rombongan juga memiliki harga spesial. Hal ini akan dilayani oleh customer service kami secara online,"

"Disamping itu tiket terusan juga akan ada diberlakukan, yang mencakup satu tiket masuk dengan satu gelang yang berlaku untuk satu hari, dengan warna yang akan berbeda di setiap harinya," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Pelaksana PRSU 49, Iwan Adam menuturkan jangan harap akan hanya melihat bazar, pameran kabupaten/kota dan 'hal lazim' yang biasanya hadir selama 49 tahun PRSU hadir.

Baca juga: Suami Korban Tewas Terjepit Lift Bandara Kualanamu Pilih Damai dengan PT Angkasa Pura Aviasi

"Nanti jangan terkejut akan ada flash mop, atau para sastrawan bisa tiba-tiba berekspresi dengan puisi-puisinya. Dimana anak-anak muda ikut menyukseskan PRSU 49 ini membuat dobrakan yang menjadikan PRSU milik anak muda (milineal),"

"Jadi bukan bukan hanya punya orang tua yang sangat konvensional. PRSU 49 akan hadir dengan memaksimalkan penyelenggaraannya dan mengangkat potensi-potensi kreativitas yang ada di Sumut," ungkapnya.

Pekan Raya ini juga menjalankan pembelian tiket selama berlangsung, dari Senin hingga Kamis mulai pukul 14.00 hingga pukul 23.00 WIB.

Sementara di akhir pekan akan berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Khusus di hari Minggu akan berlangsung dari pagi hari.

"Panitia berharap PRSU tahun ini dapat menghadirkan 400 ribu hingga 600 ribu pengunjung selama 32 hari pelaksanaan. PRSU tahun ini juga sekaligus akan menjadi etalase pembangunan Sumut," pungkasnya.(cr14/tribun-medan.com)