Baskami Ginting Minta Pemerintah Pusat Perbaiki Jalan Nasional di Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting meminta pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk memberikan perhatian kepada kondisi jalan nasional di Sumut.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, pihaknya hingga hari ini terus mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai kondisi jalan di Sumatera Utara.

Baca juga: Baskami Minta Pemprovsu Pastikan Kondisi Armada Transportasi dan Kesehatan Sopir Selama Arus Mudik

"Seperti di Langkat, Karo, Labuhanbatu, Perbatasan Simalungun dan lainnya. Kami berharap Kementerian PUPR dapat memberikan perhatian juga kepada kami di Sumatera Utara," ujar Baskami Ginting, Sabtu (13/5/2023).

Baskami mengatakan, berdasarkan data Kementerian PUPR, total panjang jalan nasional di Sumatera Utara adalah 2.632 km, jalan provinsi 3.048 km, jalan kabupaten/kota 27.552 km.

Menurutnya, Sumatera Utara termasuk daerah dengan jalan terpanjang di Indonesia. Oleh karenanya, untuk perbaikan jalan, butuh upaya yang ekstra.

"Di Medan-Kabanjahe misalnya banyak jalan rusak yang belum diperbaiki sampai hari ini. Ada yang sudah diperbaiki, tetapi sebatas tambal-sulam. Saya meminta agar hal ini diperhatikan," tambahnya.

Baskami mengungkap, khawatirannya terkait kondisi jalan yang belum terjamah perbaikan.

Menurutnya, bila kondisi ini terus dibiarkan, maka kondisi jalan akan menurun, bertambah parah dan kritis.

Baca juga: Cek Venue PON di Tahura, Baskami Ginting Akan Panggil Dispora Sumut Tanyakan Progres Persiapan PON

Baginya, jalan nasional, provinsi dan kabupaten kota yang rusak parah, disebabkan berbagai hal.

"Kontruksi yang tidak sesuai spesifikasi teknis, dilewati kendaraan truk yang kelebihan dimensi dan mengangkut muatan lebih (over dimension and over load/ODOL) dan pembangunan drainase yang tidak sempurna," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)