Chord dan Lirik Lagu Simalungun Nunga Adong Nampuna Au By Nabasa Trio 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lirik Lagu berjudul 'Nunga Adong Nampuna Au' merupakan Lagu Simalungun yang diciptakan Dompak Sinaga dan dipopulerkan oleh grup musik Nabasa Trio pada 2019.

Akhir-akhir ini Lirik lagu Simalungun Nunga Adong Nampuna Au sedang tren dimasyarakat.

Lirik Lagu Simalungun Nunga Adong Nampuna Au

Intro : C. G. F. G.

***

C G

Sugari ma nian songon bunga di ladang

F G C

Uli mangerbang jala dang adong nampuna

C G

Rade do rohakki ito lao mangurupi

F G C

Asa tung boi bunga i putikhonon mu

G C

Ala nunga tung dihandang - handangi

G C

Bunga nauli na pinarsitta mi

**

C G

Marpamuati ma roham molo hujua

F C

Sude napinangido ni roham sian au

C G

Marsomba ujung au sian nasa rohakku

F C

Lupahon ma au jala unang be sai dapothon

G C

Nunga tung bagas holong ni rohakku

G C

Raphon si boru namanaluhon au

[Reff]

C G Am

Pos roham ito godang dope nauli

F G C

Na lobi umburju sian au

C G Am

Ditangiangki sai tong doho huboan

A G

Asa dapot ho ito rokkap ni tondimi

C G

Holong na ias nadibagasan rohami

F G C

Lehon ma ito tusi doli najogi an

A

Molo au ito dang boi putihonmu au

F G C

Ala nga adong nampuna holongki

[Musik] : C Em F G 2x

**

C G

Marpamuati ma roham molo hujua

F C

Sude napinangido ni roham sian au

C G

Marsomba ujung au sian nasa rohakku

F C

Lupahon ma au jala unang be sai dapothon

G C

Nunga tung bagas holong ni rohakku

G C

Raphon si boru namanaluhon au

[Reff]

C G Am

Pos roham ito godang dope nauli

F G C

Na lobi umburju sian au

C G Am

Ditangiangki sai tong doho huboan

A G

Asa dapot ho ito rokkap ni tondimi

C G

Holong na ias nadibagasan rohami

F G C

Lehon ma ito tusi doli najogi an

A

Molo au ito dang boi putihonmu au

F G C

Ala nga adong nampuna holongki

Overtone:

D A

Holong na ias nadibagasan rohami

G A D

Lehon ma ito tusi doli najogi an

A D A

Molo au ito dang boi putihonmu au

G A D

Ala nga adong nampuna holongki

G A D

Ala nga adong nampuna holongki ***

