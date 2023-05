Man United Vs Wolves Live Streaming Jam 21.00 WIB, Old Trafford Angker Musim Ini, Ten Hag Puji Fans

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester United dijadwalkan main melawan Wolverhampton (Wolves) dalam lanjutan Liga Inggris malam ini, Sabtu (13/5/2023).

Pada pekan ke-34 Liga Inggris, Manchester United mendapat jatah menjamu Wolverhampton Wanderers.

Duel Man United vs Wolverhampton Wanderers dijadwalkan bakal dihelat di Old Trafford, Sabtu (13/5/2023) pukul 21.00 WIB via live streaming TV Online.

Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengakui peran penting para fan di balik keangkeran Stadion Old Trafford di musim 2022-2023.

Motivasi besar jelas ada dari pihak tuan rumah.

Target utama Manchester United jelas meraih tiga poin dengan empat laga tersisa di kompetisi domestik musim ini.

Pasalnya, hanya dengan meraih kemenangan maka Setan Merah berpeluang untuk lolos ke kompetisi Eropa musim depan.

Tiket Liga Champions menjadi target realistis Bruno Fernandes cs di sisa gelaran kompetisi Liga Inggris musim ini.

Optimisme tinggi dari Manchester United untuk meraup poin penuh juga didukung fakta oleh keangkeran Old Trafford musim ini.

Kandang kebesaran mereka tak ubahnya menjadi kuburan bagi para lawan mereka.

Tercatat 26 laga di semua kompetisi Manchester United dilalui tanpa kekalahan jika bermain di kandang.

Rasa percaya diri dari tim juga timbul seiring sisa laga Liga Inggris yang dimainkan sebagian besar di Old Trafford.

Manajer Manchester United, Erik ten Hag, memuji kontribusi besar dari para fan akan performa hebat timnya di Old Trafford.

Menurut Ten Hag, para fan memiliki peran kunci di balik performa mengesankan timnya saat bermain di laga kandang.