PREDIKSI SKOR Manchester United vs Wolves Liga Inggris, Live Streaming Everton Vs Manchester City

TRIBUN-MEDAN.com - Liga Inggris akan memainkan laga menarik Manchester United vs Wolves

Duel Manchester United vs Wolves digelar pada hari Sabtu (13/5/2023)

Jelang laga, simak preview dan Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Wolves di Liga Inggris.

Laga Manchester United vs Wolves bisa ditonton via TV Online Vidio,

Siaran Langsung Liga Inggris dan Link Live Streaming Bola laga Manchester United vs Wolves dari Stadion Old Trafford, Manchester bisa juga ditonton via Live Streaming TV Online Vidio mulai pukul 21.00 WIB, bukan Live Streaming SCTV.

Link Live Streaming Man United vs Wolves di Liga Inggris tersedia di artikel ini.

Manchester United mengusung misi wajib menang pada pekan ini.

Dua kekalahan beruntun dari Brighton dan West Ham membuat kedudukan MU di peringkat 4 menjadi relatif terancam.

Setan Merah saat ini mengumpulkan 63 poin dari 34 laga. Sedangkan Liverpool menguntit di posisi 5, dengan 62 poin dari 35 laga.

Di sisi lain Wolverhampton sudah tak ada beban untuk sisa laga musim ini.

Wolves sudah dipastikan aman dari degradasi, dan bisa menyelesaikan jadwal laga musim ini dengan lebih tenang.

Jika dibandingkan Wolves, Man United memang akan menghadapi laga pekan ini dengan beban yang lebih berat.



Posisi MU di peringkat 4 dinilai masih belum aman.

Jika Setan Merah terpeleset, maka Liverpool bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil alih posisi.