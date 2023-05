Arkana Saksikan Antonio Dedola Alami KDRT, Lolly Sebut Adiknya Benci Sang Ibu, Nikita Mirzani Panik? 

TRIBUN-MEDAN.com - Arkana saksikan Antonio Dedola alami KDRT, Lolly sebut adiknya benci sang ibu.

Setelah dicerai oleh Antonio Dedola dan ditinggal begitu saja, kini Nikita Mirzani tampak berseteru dengan putrinya, Lolly.

Secara blak-blakan Lolly bahkan mengungkap tabiat buruk Nikita Mirzani kepadanya.

Reaksi Lolly Usai Nikita Mirzani Unggah Foto Azka dan Arkana Tanpa Dirinya (instagram/1laurabd /instagram/nikitamirzanimawardi_172)

Lolly yang selama ini sering membela Nikita Mirzani saat bermasalah, kini bak tak tahan lagi.

Lolly bahkan mengaku lebih membela Antonio Dedola dibanding Nikita Mirzani.

Terbukti, Lolly rupanya lebih memilih menggunakan nama Antonio Dedola di Instagramnya, ia bahkan mengunfollow Nikita Mirzani.

Tak hanya itu, diakui Lolly bukan hanya dirinya yang tersiksa menjadi anak Nikita Mirzani.

Namun Arkana, anak ketiga Nikita Mirzani juga diungkap Lolly membenci ibunya.

Diceritakan Lolly, Arkana membenci ibunya lantaran melihat Nikita Mirzani berantem dengan Antonio Dedola.

Mencuat isu Lolly anak Nikita Mirzani memiliki hubungan gelap dengan Antonio Dedola (KOLASE/TRIBUN MEDAN)

"Mereka bertengkar di depan Arkana. Mau tahu bagaimana aku tahu? Karena aku tanya Arkana, 'Arkana sayang papa?' 'yes', 'sayang kakak Lolly?' 'yes', 'sayang abang?', 'yes', 'sayang mimi?' 'no'," ujar Lolly, dilansir dari kanal YouTube Antonio Dedola.

Mendengar pengakuan adiknya, Lolly lantas menasihati agar Arkana tak membenci sang ibu.

Ketika ditanya lebih lanjut, rupanya Arkana mengaku sempat melihat ketika Nikita Mirzani memukul Antonio Dedola.

"Kenapa enggak sayang mimi? Kamu harus sayang mimi. (Arkana berkata) 'Karena mimi pukul papa'," sambungnya.