Citra Land Gama City Medan Gelar Kegiatan Positif Bertajuk Citra Fun Week

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Dalam rangka menebar kegiatan positif di sekitar lingkungan kompleknya, manajemen Citra Land Gama City Medan, menggelar kegiatan olahraga bertajuk "Citra Fun Week", pada Minggu (14/5/2023).

Manajer Marketing Citra Land Gama City, Terry Johannes menyebut, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang biasa dilakukan pihaknya. Hanya saja, akibat pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air beberapa waktu lalu kegiatan sempat terhenti.

"Memang ini the first untuk momen di tahun ini (2023), tahun-tahun sebelumnya kita sudah buat. Tapi karena situasi Covid, sempat tidak buat. Tapi after pandemi kita juga akhirnya buat," katanya kepada Tribun Medan, di komplek Citra Land Medan, Minggu (14/5/2023).

Terry menjelaskan, kegiatan yang digelar sejak pukul 06.30 WIB ini dimulai dengan senam aerobik yang dipimpin oleh instruktur bernama Enni. Selanjutnya, agenda Citra Fun Week juga diisi dengan kegiatan zumba yang dipimpin instruktur bernama Zin Lina Kwan.

Selain itu, Terry menyebut, kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh warga penghuni Komplek saja. Namun, warga yang tinggal di sekitaran Citra Land juga turut ikut meramaikan. Tampak beberapa warga ambil bagian ikut senam.

"Jadi ini kita buat kembali, agar kegiatan community kita di komplek Citra Land ini tetap muncul dan tetap berjalan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang positif," ucap Terry.

Selain kegiatan olahraga, even Citra Fun Week kali ini bilang Terry, juga menyuguhkan tenant-tenant bisnis dan UMKM bagi warga di areal Komplek Citra Land.

Selain itu, ada juga beberapa agenda lain yang bakal dibuat. Di antaranya pameran kayu alami dan kegiatan meminum madu asli dari hutan. Hal itu kata Terry, sengaja dibuat sekaligus membantu warga komplek yang memiliki usaha.

"Kita melakukan kegiatan setiap hari Minggu, dengan masing-masing tema dan tenant yang kita undang. Untuk sesi saat ini olahraga, dan nanti ada juga pameran kayu alami. Ada kursi dan meja. Selain itu, ada juga kegiatan minum madu asli dari hutan," katanya.

Lebih jauh Terry menuturkan, ke depan bakal banyak program-progam serupa yang bakal dilakukan oleh pihaknya. Ia pun berharap, lewat kegiatan Citra Fun Week ini, masyarakat di areal Komplek Citra Land bisa menjaga pola hidup sehat.

Terlebih kata Terry, Komplek Citra Land memiliki kawasan rongga luar yang cukup bagus dan memang sering dimanfaatkan oleh warga kompleknya untuk sekedar bersantai dan berolahraga.

"Apa lagi kita memiliki kawasan rongga luar yang sangat bagus, physical evidence yang kita angkat menjadi satu kenyamanan bagi orang bertempat tinggal di komplek kita. Dan semoga kita konsisten melakukan ini di Citra Land Gama City Medan," katanya.

(cr12/tribun-medan.com)