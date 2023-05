Inilah Isi Chat Selingkuh Fandy Christian dan Andi Annisa, Dibongkar Dahlia Poland: Amazing Kalian

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah isi chat selingkuh Fandy Christian Andi Annisa. Dibongkar Dahlia Poland.

Rumah tangga Dahlia Poland dengan sang suami Fandy Christian tengah dihantam isu perselingkuhan.

Setelah Dahlia Poland memergoki isi chat mesra Fandy Christian diduga dengan lawan mainnya di Sinetron Jangan Bercerai Bunda yakni Andi Annisa.

Adapun Dahlia Poland mengunggah foto bukti chat mesra tersebut ke instastory pada Minggu (14/5/2023).

Begini Chat Mesra Fandy Christian dengan Selingkuhan ((Instagram))

sebelum mengunggah chat tersebut, Dahlia mengunggah stroy dan menyebut akun Instagram Andi Anisa.

"Bravo @andiannsyah," tulis Dahlia Poland dalam unggahannya itu.

Kemudian Dahlia Poland secara gamblang mengunggah chat yang diduga antara Fandy dengan Andi Annisa.

Dalam chat tersebut terlihat beberapa kalimat mesra antara Fandy dan selingkuhannya.

Wanita tersebut menyebut Fandy sebagai 'my weekdays' pasalnya saat akhir pekan Fandy libur dan tak bertemu dengan selingkuhannya.

"My weekdays ceunah, soalnya minggu libur. Amazing sekali kalian," ungkap Dahlia.

Nama Andi Annisa semakin santer karena Dahlia menyindir quotes yang ada di bio Instagram Andi Annisa.

"Do good and good will come to you ceunah," tambahnya.

Tak hanya itu, Andi Annisa yang berperan sebagai selingkuhan dalam sinetronnya bersama Fandy, disebut sebagai mendalami peran.

"Mendalami peran mungkin," tutupnya.