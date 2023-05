Sebar Chat Mesra Fandy Christian dan Lawan Main, Dahlia Poland Jawab Tudingan Gimmick Naikkan Rating 

TRIBUN-MEDAN.com - Sebar chat mesra Fandy Christian dan lawan main, Dahlia Poland jawab tudingan gimmick untuk naikkan rating.

Rumah tangga Fandy Christian kini tengah menjadi sorotan, setelah Dahlia Poland membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan sang suami.

Bahkan Dahlia Poland turut menyeret lawan main Fandy Christian di sinetron Jangan Bercerai Bunda, Andi Annisa dalam masalah rumah tangganya.

Dahlia Poland umumkan kehamilan ke-3 (Instagram/dahliachr)

Hingga sosok wanita yang diduga chat 'mesra' dengan Fandy Christian adalah Andi Annisa.

Terkait aksinya membongkar dugaan perselingkuhan suami, Dahlia Poland menyebut bukan semata-mata untuk gimmick.

Atau bahkan bertujuan demi menaikkan rating sinetron yang dibintangi suaminya dengan Andi Annisa.

Bantahan itu disampaikan oleh Dahlia Poland melalui Instagram Story pribadinya, @dahliachr, Senin (15/5/2023).

"Yang bilang gimmick2 buat naikin rating,

Yang tahu aku dari lama pasti tahu aku orangnya kaya apa," terang Dahlia.

Di sisi lain, ibu tiga anak itu sekaligus berterima kasih pada pihak yang memberinya semangat, setelah mengungkap dugaan perselingkuhan Fandy.

"Makasih buat yang udah kasih semangat,"

Dahlia Poland sebut aksinya bongkar dugaan perselingkuhan Fandy Christian bukan untuk gimmick. (Instagram @dahliachr)

Di akhir, Dahlia menyebut permasaahan yang dihadapinya kini pasti akan berlalu.

"This to shall pass, kalo kata Papa J," tutupnya.

