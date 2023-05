Asal Usul Nama Sheila On 7, Terkuak Sosok Perempuan yang Menginspirasi dan Alasannya

Duta Sheila On 7. (Tribunnews.com)

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah asal usul nama Sheila On 7.

Terkuak sosok perempuan yang menginspirasi nama band asal Yogyakarta itu.

Nama Sheila On 7 (SO7) sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, meski band ini sudah terbentuk 26 tahun lalu, tapi eksistensinya masih melekat hingga kini.

Sheila On 7 formasi awal (HAI)

Bahkan, penggemar Sheila On 7 bukan dari kalangan biasa, sederet selebriti juga kedapatan pernah ikut konser band pelantun "Dan" itu.

Memiliki nama ikonik dan melekat di hati masyarakat, Duta, vokalis Sheila On 7 akhirnya mengungkap sosok perempuan bernama Sheila yang menjadi inspirasi nama bandnya.

Suami Adelia Lontoh itu mengatakan, Sheila merupakan teman sekolah dasar (SD) dua personel SO7 yakni Adam (bass) dan Eross (gitar) dan juga adik kelasnya.

"Sebenarnya awalnya Sheila Genk namanya, jadi Sheila itu nama perempuan, temannya Adam dan Eross angkatan. Jadi Sheila itu di SD Percobaan juga tapi dia satu angkatannya sama Adam, adik kelas saya satu tahun. Waktu SMA, dia jadi temen SMA nya Eross," kata Duta di kanal YouTube Salim A. Fillah, dikutip Selasa (16/5/2023).

Ia bercerita saat Adam dan Eross bertemu pertama kali, Eross tidak langsung menyapa pakai nama Adam, melainkan menyebut teman Sheila.

"Jadi waktu mereka pertama kali bertemu, Eross enggak manggil Adam gitu, malah bilang 'temennya Sheila' ya? Makanya waktu itu namanya Sheila Genk. Jadi maksudnya teman-teman Sheila yang main musik," ucap Duta.

Nama itu berubah, lanjutnya, saat mereka mulai menginjak industri musik Tanah Air, hingga diputuskan nama bandnya menjadi Sheila On 7.

"Tapi untuk kepentingan industri waktu itu prosuder kurang seneng dengan kata genk itu karena konotasinya kurang baik, akhirnya disuruh coba kalian cari filosofi yang lain, terus akhirnya sampai oh iya udah, teman teman Sheila yang memainkan 7 nada on Seven," katanya.

