Chord Gitar dan Lirik Lagu Karo Lanai Gunana Dipopulerkan Oleh Gitarena Br Ginting 

TRIBUN-MEDAN.com - Lagu Karo Lanai Gunana merupakan Lagu Karo yang dinyanyikan penyanyi Karo, Gitarena Br Ginting.

Lagu Karo Lanai Gunana menceritakan tentang kerinduan seorang anak kepada masakkan ibunya.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Karo Lanai Gunana





AM

oh mama naginku

G

lupaken nande ginting ndu

DM

ola nari singetken

AM

sasapken lah bas pusuhndu

G

ateku jadi e

G

ateku morah e

G

lasam turang

AM

lasam bahan ndu

AM

*oh jadi ateku

G

la bias kekelengen

DM

ngarak ngarak geluh ndu

AM

uga kubahan mama nangin

G

tambar ateku ceda

G

kai nari kin gunana

G

mama nangin

AM

kai ertina



reff:

F

oh mama nangin ku

C

lanai tertalu talu

DM

pusuhku nanginku

AM

mbages lukana sayang ku



F

oh mama nangin ku

C

eggo bias teku ceda

DM

ola tambahi kena

AM

arihta tejeng je saja

G

lanai bo kap terpan

DM AM

ku daringken nakan la gestungindu

G

lanai bo teku kam turang

AM

ku darami pagi sambar ndu