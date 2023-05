Suaranya Pernah Bikin Nangis Tentara Israel, Ini Sosok Nabila Taqqiyah Grand Finalis Indonesian Idol

TRIBUN-MEDAN.COM - Nabila Taqiyyah terlihat tampil memukau dengan penampilan terbaik pada babak Grand Final Indonesian Idol 2023 musim XII pada Senin, 15 Mei 2023.

Nabila Taqiyyah berhasil masuk di posisi dua besar, setelah mendapat vote cukup tinggi dari penonton pada babak Road to Grand Final.

Siapa sangka, ternyata Nabila Taqiyyah pernah membuat tentara Israel menangis karena suara merdunya.

Nabila Idol sapaan akrabnya lahir di Banda Aceh 21 November 2005.

Ia merupakan peserta yang berada di posisi grand finalis bersama Salma Salsabil dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2023.

Nama Nabila mulai dikenal kala suara merdunya mampu membuat seorang tentara asal Israel menangis saat mendengarkannya bernyanyi.

Selain dikenal sebagai seorang penyanyi Nabila diketahui juga aktif membagikan kegiatannya di YouTube.

Di kanal YouTubenya Nabila Idol memiliki 829 ribu subscriber.

Sementara di Instagramnya @nabilataqiyyah ia memiliki 365 ribu pengikut.

Aksinya Menyanyi Buat Tentara Israel Nangis

Diketahui sebelumnya, aksi Nabila Idol saat bernyanyi sukses membuat salah seorang tentara asal Israel menangis.

Gadis asal Aceh tersebut kerap melakukan eksperimen sosial lewat tayangan di Ome Tv.

Nabila sengaja membuat konten tersebut sebagai aksinya dalam menyebarkan perdamaian.

Ia sukses membuat sang tentara menitikan air mata lewat lantunan lagu We Will Not Go Down milik Michael Heart.

Mendengar suara merdu Nabila, sang tentara pun memintanya menyanyikan lagu Atouna El Toufoule milik Remi Bandali.