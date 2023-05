Prediksi Skor Newcastle United vs Brighton, MU dan Liverpool Mengancam, Live Streaming Liga Inggris

Prediksi Skor Newcastle United vs Brighton, Head to Head dan Link Live Streaming di Liga Inggris. Hasil Liga Inggris - Arsenal berhasil amankan poin penuh dari markas Newcastle United menang dengan skor 2-0, Minggu (8/5/2023)

TRIBUN-MEDAN.COM - Laga Newcastle United melawan Brighton tersaji dalam lanjutan Liga Inggris hari Jumat (19/5/2023) mulai pukul 01:30 WIB.

Duel Newcastle United vs Brighton bakal berlangsung sengit.

Pasalnya, saat ini Newcastle yang bertengger di posisi ke-3 rawan tergusur dari zona Liga Champions oleh Manchester United dan Liverpool.

Perjalanan panjang dan sulit ke Tyneside menanti Brighton & Hove Albion yang mengejar kejuaraan Eropa, yang bersiap untuk menangani Newcastle United yang berada di posisi ketiga dalam penawaran Liga Premier hari Kamis.

Sisi Eddie Howe ditahan imbang 2-2 oleh Leeds United pada akhir pekan, satu hari sebelum Seagulls secara efektif mengakhiri peluang gelar Arsenal dalam kemenangan 3-0 Emirates.

Artikel ini akan membahas mengenai prediksi skor, head to head, susunan pemain dan link live streaming Newcastle United vs Brighton and Hove Albion.

Head to Head Newcastle United vs Brighton

Berikut head to head Newcastle United vs Brighton di lima pertemuan terakhir dikutip dari Sofascore.

13/08/22 Brighton vs Newcastle United 0-0

05/03/22 Newcastle United vs Brighton 2-1

07/11/21 Brighton vs Newcastle United 1-1

21/03/21 Brighton vs Newcastle United 3-0

20/09/20 Newcastle United vs Brighton 0-3

Berita Tim dan Susunan Pemain Newcastle United vs Brighton