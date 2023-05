Viral Mobil dengan Rotator Kuning dan Tulisan Detasemen 235 Diduga Lakukan Pungli di Jalan Tol

TRIBUN-MEDAN.com - Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan satu unit mobil dengan lampu rotator berwarna kuning bertuliskan Detasemen 235 diduga lakukan pungutan liar (pungli) di jalan tol.

Mobil dengan rotator kuning tersebut diduga melakukan pungli terhadap bus yang sedang melintas di ruas jalan tol Cipularang.

Aksi dugaan pungli yang dilakukan mobil bertuliskan Detasemen 235 tersebut direkam oleh salah satu penumpang bus.

Kini rekaman tersebut viral dan beredar di media sosil.

Dalam video singkat yang diunggah oleh akun Instagram @terang_media, tampak sebuah mobil berwarna hitam dengan rotator kuning mencegat sebuah bus di bahu jalan.

Di bagian kaca belakang mobil tersebut, tampak sebuah tulisan 'Detasemen 235'.

Pada video yang di rekam dari dalam bus tersebut, terlihat satu orang turun dari bus untuk menghampiri mobil bernopol D 235 SSS.

Tampak pria yang baru saja turun dari dalam bus itu menyerahkan sesuatu ke pengendara mobil hitam di depannya.

Setelah menerima sesuatu dari pria itu, mobil bertuliskan 'Detasemen 235' itu kemudian langsung tancap gas meninggalkan bus.

Sementara pria kembali naik ke dalam bus dan melanjutkan perjalan.

Berdasarkan keterangan dalam unggahan @terang_media, setelah ditelusuri ternyata mobil hitam bertuliskan 'Detasemen 235' dengan nopol D 235 SSS tersebut terdaftar atas nama PT YASPIS INDAH PERKASA.

Dilansir dari zone235.com, Detasemen 235 alias 235 Security Service tersebut merupakan badan usaha penyedia jasa pengamanan.

Website tersebut juga mencantumkan bahwa mereka berbadan hukum PT YASPIS INDAH PERKASA, dengan surat izin MaBes POLRI Nomor : SI/1960/III/2015.

"Viral Video Dugaan Adanya Pungli di Jalan Tol oleh Pemobil dengan Rotator Warna Kuning dari Sebuah Instansi. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun tiktok umizz dengan narasi: Detasemen 235 ini bagian apa ya kira⊃2; nopol D 235 SSS terdaftar an PT YASPIS INDAH PERKASA yang beralamatkan di jl. lurah no 235 rt 003 rw 003 karangmekar cimahi tengah cimahi jawa barat no tip 022 6640992," isi narasi dalam keterangan @terang_media.