Chord Gitar dan Lirik Lagu Karo Erlajar Robah By Datuk Muda Barus 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Datuk Muda Barus merupakan musisi/penyanyi asal Tanah Karo, Sumatera Utara.

Datuk Muda Barus dikenal dengan suaranya yang khas serta lagu-lagunya berbahasa Karo yang kerap menceritakan tentang percintaan, dan kehidupan yang melekat pada masyarakat Karo.

Salah satu lagunya yang populer yakni Erlajar Robah yang jika diartikan ke bahasa Indonesia berarti Belajar Berubah.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Karo Erlajar Robah

Erlajar Robah

C Em

nggo terbuang wari-wari

F G C

kusia siaken sedekah enda nde biring

Am Dm

kuban dahinku gelah ula setres

F G C

dila erjudi ermeja bola

C Em

kundul bas kedai kopi segedang wari

F G C

koyok koyok e kuakap tambar

Am Dm

bage me pengkebetku silangukuri

F G C

piahna rigat pe saluar la terganti

Am Dm

tapi gundari nggo kusadari

F G C

kenca go keri keri sinasana

Am Dm

salah kel aku lepak kel aku

F G C

ajari aku turang mama karondu



Reff



Dm Am

ula urak atendu ngena nde biring

F C

ula ukurndu ngobah

Dm Am

kuperobahi laguku enda

F G C

erlajar erlajar aku robah

diberu

Dm Am

labo urak ateku ngena ma karo

F C

labo ukurku ngobah

Dm Am

perobahi lagundu ena

F G C

karena kelengku labo luntur man kena

(cr30/tribun-medan.com)