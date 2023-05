LINK NONTON Live Streaming Tottenham Vs Brentford Jam 18.30 WIB, Prediksi Skor, Line-up, H2H

Saksikan live streaming laga antara Tottenham Hotspur vs Brentford di Liga Inggris yang berlangsung Sabtu (20/5/2023)

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Tottenham Hotspur vs Brentford di Liga Inggris yang berlangsung Sabtu (20/5/2023).

Keseruan laga Tottenham vs Brentford kick off pukul 18.30 WIB, tak live streaming tapi tayang via live streaming TV Online.

Link nonton live streaming Tottenham vs Brentford bisa diakses di kahir artikel ini.

Tottenham Hotspur akan berusaha untuk menjaga harapan Eropa mereka tetap hidup ketika mereka menyambut Brentford ke London Utara untuk pertandingan Liga Premier pada Sabtu (20/5/2023) pukul 18.30 WIB.

Tuan rumah telah memenangkan enam dari delapan pertandingan liga terakhir mereka di kandang.

Sementara tim tamu menderita kekalahan dalam tiga dari empat pertandingan tandang terakhir mereka tanpa balas.

Artikel ini akan membahas mengenai prediksi skor, head to ead, susunan pemain dan link live streaming Tottenham Hotspur vs Brentford.

Head to Head Tottenham vs Brentford

Berikut head to head empat pertandingan terakhir Tottenham vs Brentford:

26/12/22 Brentford- Tottenham Hotspur FT 2 : 2

23/04/22 Brentford- Tottenham Hotspur FT 0 : 0

02/12/21 Tottenham Hotspur - Brentford FT 2 : 0

05/01/21 Tottenham Hotspur - Brentford FT 2 : 0

Berita Tim dan Susunan Pemain Tottenham vs Brentford