LIVE STREAMING Tottenham vs Brentford, Arsenal, Bournemouth vs Man United, Liverpool vs Villa via HP

Adrian Dennis/AFP

Jadwal Siaran Liga Inggris Live SCTV, Nottingham vs Arsenal, Man City vs Chelsea, Tottenham vs Brentford, Bournemouth vs MU, Liverpool vs Aston Villa. Momen Striker Inggris Tottenham Hotspur Harry Kane merayakan setelah mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Tottenham Hotspur dan Manchester City di Stadion Tottenham Hotspur di London, pada 5 Februari 2023.