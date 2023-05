Prediksi Skor Manchester City vs Chelsea Liga Inggris, Mikel Arteta dan Arsenal Berharap Keajaiban

Jadwal Penentuan Juara Liga Inggris Manchester City vs Chelsea Pekan Ini, Siaran Langsung Ada di SCTV. Arsenal Gagal Juara? Momen Striker Norwegia Manchester City Erling Haaland (kanan) menantang gelandang Arsenal Thomas Partey selama pertandingan sepak bola putaran keempat Piala FA Inggris antara Manchester City dan Arsenal di Stadion Etihad di Manchester, barat laut Inggris, pada 27 Januari 2023. Berikut hasil babak pertama Manchester City vs Arsenal pada laga putaran keempat Piala FA. Skor masih 0-0, Haaland dikantongi Holding.

TRIBUN-MEDAN.COM - Manchester City bersiap menghadapi Chelsea dilaga penentuan juara Liga Inggris hari Minggu (21/5/2023).

Duel Man City vs Chelsea bakal berlangsung menarik mulai pukul 22.00 WIB.

Manchester City vs Chelsea akan jadi laga bigmatch Liga Utama Inggris pekan ini.

Di pihak lain, laga Nottingham vs Arsenal akan tersaji hari Sabtu (20/5/2023).

Arsenal kini hanya bisa menanti mukjizat yakni berharap Manchester City kalah di sisa laga agar The Gunners bisa juara Liga Inggris musim 2022/2023.

Adapun jadwal Liga Inggris pekan ini mulai Jumat (19/5) hingga Selasa (23/5) dini hari WIB dan beberapa laga tayang via Siaran Langsung SCTV dan TV Online.

Siaran Langsung dan Link Live Streaming Bola penentu Juara Liga Inggris pekan ini juga bisa diakses via Live Streaming SCTV dan Live Streaming TV Online di laman Vidio.

Termasuk laga Bournemouth vs Manchester United, Liverpool vs Aston Villa dan Nottingham vs Arsenal.

Semua laga bisa diakses via TV Online Vidio.

Beberapa laga juga akan tayang via Siaran Langsung TV SCTV.

Sorotan pada pekan ini ialah kans Manchester City untuk meraih gelar Juara Liga Inggris jika mampu mengandaskan Chelsea.

Duel antara Manchester City vs Chelsea akan dilaksanakan di Stadion Etihad, Minggu (21/5/2023) pukul 22.00 WIB.

Saat ini The Citizens yang memiliki tabungan satu laga tengah unggul empat poin di atas Arsenal.

Jadi jika tiga poin berhasil diamankan, maka jumlah poin tim asuhan Pep Guardiola tak akan bisa dikejar oleh Arsenal.