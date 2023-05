TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lagu Karo Teman Metua merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Narta Siregar.

Lagu Teman Metua yang dirilis pada 3 September 2021 di Youtube Kempu Pertape Manis telah mencapai jutaan penonton.

Teman Metua merupakan lagu romantis yang sangat cocok untuk kamu nyanyikan bersama pasangan, istri atau suami.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Karo Teman Metua

Intro:

C F G

Dm C G

C F

Karo bagi sura suranta

G C

Ersada kita ban ate ngena

C F

Turang bagi janji janjinta

G C

Meteguh si iket gelah rakutna

A

Senang mesera pe pagi

Dm

Bunga bunga geluhta

F G

Rasa lalap pagi

C

Arihta lah ersada

A

Latih ngalah pe pagi

Dm

Mulihku encari e

F G

Senyumi aku karo ngelah nantang

C

Singalah ku e



Am G C

Kusayangi aloken aku uga lit na

Am G C

Bage gia litna kelengku bandu seh kel belinna

Am G C

Bere biring temani aku asa metua

Am G C

Engo pe pagi metua sikelengen kita duana

Dm G

Aku sayang nde karo

C

Kam jantung hati mama nanginndu

Dm G

Kam kel ngenca kusayangi

C

Simada bas pusuhku

[music]

C F

Turang bagi janji janjinta

G C

Meteguh si iket gelah rakutna