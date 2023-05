Mesin 160 cc, Perkuat Dominasi Honda di Big Scooter

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hadir dengan pesona yang berhasil memenuhi ekspektasi para pecinta motor matik di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dengan menghadirkan mesin berkapasitas besar 160 cc yang mendukung terciptanya performa lebih powerfull, menjadikan jajaran big matik Honda menjadi produk yang mendapat respon positif luar biasa.

Dimana berkat mesin 160 cc yang diusungnya, pasukan big scooter Honda yakni New Honda PCX 160, New Honda ADV 160, dan New Vario 160 sukses memperkuat dominasi pasar di wilayah Sumut dengan mencatatkan kenaikan sebesar 9 persen dari semula 53 persen di tahun 2021 menjadi 62 persen di tahun 2022 dan terus menguat di kuartal pertama 2023 dengan pencapaian sebesar 62,7 persen.

Tidak dipungkiri kehadiran mesin 160cc dengan performance yang lebih baik sangat menarik perhatian pecinta big scooter Sumut, terutama juga didukung dengan kualitas mesin Honda yang tetap lebih irit. Beragam keunggulan yang di usung masing-masing matik premium Honda yang mengapliasi sejumlah fitur dan kecanggihan teknologi ini juga menjadikan big scooter Honda tidak terlawan.

Kesempurnaan matik premium dengan tampilan desain layaknya matik besar, Honda PCX 160 dan Honda ADV 160, dan New Honda Vario 160 juga berhasil menjawab ekspektasi para pecinta skutik berperforma tinggi yang memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hdup pengendara yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Manger PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda mengungkapkan, dominasi Honda pada pasar big scooter di Sumatera Utara merupakan cerminan dari tingginya minat para pecinta matik untuk mewujudkan impian memiliki big scooter Honda 160 cc sekaligus menunjukkan besarnya kepercayaan pada kualitas jajaran matik premium Honda.

“Dengan semangat Satu Hati, kami sangat mengapresiasi kepercayaan masyarakat memilih jajaran big scooter Honda untuk menemani aktivitas harian dan mendukung gaya hidup berkendara aman di jalan. Dimana komitmen tersebut diperkuat dengan selalu memberikan layanan terbaik bersama seluruh jaringan penjualan dan servis yang tersebar di berbagai penjuru Sumut guna menghadirkan senyum kepuasan bagi para pecinta motor Honda,“ ujar Gunarko Hartoyo.

Tidak hanya memberikan kebanggaan bagi pecintanya, namun jajaran big scooter Honda juga turut mendapat apresiasi dengan penyematan pernghargaan bergengsi, sebut saja New Honda PCX 160 raih Bike of The Year di Otomotif Award 2021, All New Honda Vario 160 yang dinobatkan sebagai sepeda motor terbaik di Indonesia atau “Bike of The Year” pada ajang penghargaan Otomotif Award 2022, serta Honda ADV160 berhasil meraih penghargaan tertinggi kategori sepeda motor dengan menyabet gelar Bike of The Year pada ajang Otomotif Award 2023.

