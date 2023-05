Ulang Tahun Ke-20 Yayasan Nanyang Zhi Hui School, Sampaikan Pentingnya Pendidikan Karakter

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Perayaan ulang tahun ke-20 Nanyang Zhi Hui School, sampaikan pesan pentingnya pendidikan karakter kepada generasi muda bangsa.

Lindawaty Roesli Pembina Yayasan Pendidikan Nanyang Indonesia menyampaikan perasaan yang sangat lah luar biasa, dikarenakan Yayasan Nanyang Zhi Hui yang sudah berdiri selama 20 tahun.

"Kegiatan ini adalah sebuah perayaan ulang tahun sekolah Nanyang Zhi Hui, dengan mengangkat tema "Together We Are One" Yang memiliki arti, kita semua itu adalah satu, tampa di batasin ras, suku, agama, dan kita mempunyai satu visi yang baik kedepan yaitu bagaimana mendidik karakter anak-anak dengan baik,"kata Lindawaty Roesli kepada Tribun Medan, Minggu (21/5/2023).

Lindawaty ingin menyampaikan tujuan utama dari Yayasan Nanyang Zhi Hui School di hari perayaan ulang tahun yang ke 20 kali ini. Yaitu ingin membentuk pendidikan karakter pada anak-anak

"Kita ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedepannya, pendidikan karakter itu adalah paling penting,"ucapnya.

Ia menyebutkan dalam perayaan ulang tahun ke 20 Yayasan Nanyang Zhi Hui School, pihaknya mengundang berbagai pihak untuk ikut dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya pendidikan karakter di Indonesia.

"Dalam memeriahkan acara perayaan ulang tahun ke 20 sekolah Nanyang Zhi Hui,kita mengundang keluarga besar Sekolah Nanyang mulai dari orangtua, murid-murid, guru-guru dan staf serta tamu dan keluarga budaya anak Indonesia,"bebernya.

Lindawaty mengatakan kedepannya Yayasan Nanyang Zhi Hui School akan lebih berinovasi dalam membentuk karakter siswanya dan ingin mengejar kekurangan yang terjadi selama pandemic Covid-19 yang menerpa Indonesia.

"Saya berpesan agar kedepannya lebih ber inovasi, untuk mengejar learning loss pada saat pandemic Covid-19 yang lalu," Pesannya.

Dengan begitu, ia berharap negara Indonesia dapat lebih baik kedepannya dengan meningkatkan karakter generasi muda yang memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan hidup.

"Semoga kedepan kita lebih sehat, lebih berkarakter dan lebih berkesadaran mengenai lingkungan,"pungkasnya.

Amatan Tribun Medan, acara perayaan ulang tahun ke 20 Nanyang Zhi Hui School di mulai dengan kegiatan jalan sehat pagi dan senam sehat bersama para peserta yang hadir.

Dalam rangka memeriahkan acara perayaan ulang tahun ke 20 Nanyang Zhi Hui School, pihak panitia pun menampilkan sejumlah pertunjukan, seperti Tambur, tarian Tradisional Nusantara, Dotting Dragon, Dance dan hiburan band.

Peresmian Acara Ulang Tahun ke 20 Yayasan Nanyang Zhi Hui School tersebut pun di tandai dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan langsung oleh Lindawaty Roesli Pembina Yayasan Pendidikan Nanyang Indonesia .

(cr29/tribun-medan.com)