PREDIKSI SKOR Roma vs Salernitana Serie A, Misi Rebut Tiket Liga Champions Eropa dari Inter Milan

Prediksi Skor AS Roma vs Salernitana di Liga Italia Malam Ini Senin 22 Mei 2023, Catatan Apik Laga Kandang Giallorossi. Jose Mourinho bersama Paulo Dybala, bintang Argentina.

TRIBUN-MEDAN.COM - AS Roma akan menjamu Salernitana dalam lanjutan Liga Italia Serie A hari Senin (22/5/2023).

Duel AS Roma vs Salernitana bakal berlangsung sengit.

Pasalnya, Serigala Roma masih mengincar tiket ke Liga Champions Eropa dan Liga Europa musim depan.

Berharap AC Milan dan Inter Milan kalah di laga sisa mereka, maka AS Roma berpeluang mengantongin jatah 1 tiket berlaga di Liga Champions musim 2023/2024.

Setelah mencapai final Eropa untuk musim kedua berturut-turut, Roma melanjutkan pengejaran finis empat besar di Serie A ketika mereka menjamu Salernitana pada Senin malam pukul 23.30 WIB.

Penampilan tangguh di Leverkusen membuat Giallorossi unggul di penentuan Liga Europa.

Tetapi mereka kekurangan gol dan poin dalam pertandingan liga terakhir.

Sementara itu, berada dalam jarak menyentuh untuk bertahan hidup di papan atas.

Artikel ini akan membahas mengenai prediksi skor, head to head, susunan pemain dan link live streaming AS Roma vs Salernitana.

Head to Head Roma vs Salernitana

Berikut head to head lima pertemuan terakhir AS Roma vs Salernitana di Liga Italia dilansir dari Sofascore:

14-08-2022: Salernitana vs Roma 0-1

10-04-2022: Roma vs Salernitana 2-1

29-08-2021: Salernitana vs Roma 0-4