Berita Populer Hari Ini, Spesifikasi Unggulan Oppo Find X3 Pro 5G, Istri Kepergok Bawa Pria ke Rumah

TRIBUN-MEDAN.com - Berita populer Tribun Medan hari ini dimulai dari Oppo Find X3 Pro 5G Kini Dibanderol dengan Harga Rp 12 Jutaan, Berikut Spesifikasi Unggulannya

Selanjutnya, VIRAL Wanita Kepergok Bawa Masuk Pria Lain ke Rumah, Sang Suami Malah Diejek dan Pintu Dikunci

Ketiga, Deretan Kejutan di Panggung Indonesian Idol 2023 Malam Ini, Salma atau Nabila Jadi Juara?

Keempat, Prediksi Skor Uruguay vs Irak, Line-Up, Head to Head dan Link Live Streaming Piala Dunia U20 via HP

Kelima, Nindy Ayunda Ketahuan Tinggal Serumah dengan DPO Dito Mahendra, Terungkap Usai Digerebek Polisi

Berikut 5 Berita Populer Tribun Medan hari ini:

1. Oppo Find X3 Pro 5G Kini Dibanderol dengan Harga Rp 12 Jutaan, Berikut Spesifikasi Unggulannya

Oppo Find X3 Pro 5G(Ist)

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Oppo Find X3 Pro 5G masih tetap digemari masyarakat meski dirilis dua tahun lalu.

Bagi anda yang ingin membeli, Oppo Find X3 Pro 5G kini sudah turun harga.

Dilansir dari laman resmi Oppo, Oppo Find X3 Pro 5G kini dibanderol dengan harga Rp 12.899.000.

Dengan harga tersebut, Oppo Find X3 Pro 5G mengusung spesifikasi mumpuni.

Misalnya dari sisi layar, Oppo Find X3 Pro 5G mengusung layar OLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi QHD Plus.



Baca Selengkapnya

2. VIRAL Wanita Kepergok Bawa Masuk Pria Lain ke Rumah, Sang Suami Malah Diejek dan Pintu Dikunci

Seorang istri kepergok selingkuh di rumahnya. Sang suami yang memergoki istrinya selingkuh dilarang masuk. (HO)

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang istri kepergok selingkuh di rumahnya. Sang suami yang memergoki istrinya selingkuh dilarang masuk.

Sang istri bukannya minta maaaf, wanita tersebut malah mengejek pria yang disebut suaminya.