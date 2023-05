Link dan Spoiler Film Korea I Want to Know Your Parents, Bullying Berujung Kematian

Link dan Spoiler Film Korea I Want to Know Your Parents, Kasus Bullying di Sekolah Bergengsi

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – I Want to Know Your Parents adalah film Korea yang dibintangi oleh Son Kyung-gu, Chun Woo-hee, Moon So Ri, dan Oh Dal-soo.

Aktor Ko Chang-seok dan Kim Hong-pa juga berperan dalam film ini.

I Want to Know Your Parents bercerita tentang seorang siswa kelas delapan di sebuah sekolah menengah bergengsi yang bunuh diri.

Sebelum bunuh diri, siswa tersebut menulis sebuah daftar berisi nama-nama siswa yang mem-bully-nya.

Setelah melihat catatan tersebut, orang tua siswa yang ada dalam daftar tersebut dipanggil ke sekolah.

Catatan bunuh diri tersebut memicu pertarungan antara orang tua untuk menyelamatkan anak mereka.

Film I Want to Know Your Parents merupakan adaptasi dari drama Jepang "Oyano Kaoga Mitai" yang ditulis oleh Seigo Hatasawa dan tayang perdana pada tahun 2008.

Perilisan film ini sempat tertunda pada tahun 2018 karena skandal pelecehan seksual yang melibatkan aktor Oh Dal-soo.

I Want to Know Your Parents dirilis di bioskop Korea pada tanggal 27 April 2022.

Film I Want to Know Your Parents telah tersedia untuk penonton Indonesia melalui platform Disney+.

Daftar Pemeran I Want to Know Your Parents

Sol Kyung-Gu sebagai Kang Ho-Chang Chun Woo-Hee sebagai Song Jung-Wook Moon So-Ri sebagai ibu Gun-Woo Oh Dal-Su sebagai Do Ji-Yeol Ko Chang-Seok sebagai guru Jung Kim Hong-Fa sebagai Park Mu-Taek Sung Yoo-Bin sebagai Kang Han-Gyeol Nam Gi-Ae sebagai nenek Kyu-Beom Lee Mi-Eun sebagai ibu Yi-Deun Jung Taek-Hyun sebagai Jung Yi-Deun Yoon Kyung-Ho sebagai jaksa Roh Jeong-Eui sebagai Nam Ji-Ho Kim Sung-Oh sebagai pemilik bengkel ponsel Kang Shin-Il sebagai kepala sekolah Jung Yoo-An sebagai Do Yoon-Jae Yoo Jae-Sang sebagai Kim Gun-Woo Seo Hyun-Chul sebagai Lee Joon-Sang Choi Baek-Gu sebagai pengacara Lee Bong-Kyu sebagai nelayan Choi Sun-Ja sebagai pemilik supermarket

(cr30/tribun-medan.com)