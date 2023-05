Link Nonton dan Spoiler Drakor Behind Every Star, Kisahkan Kehidupan Manajer Para Artis Korsel

TRIBUM-MEDAN.com.MEDAN - Link Nonton drakor Behind Every Star. Behind Every Star merupakan salah satu drama Korea (drakor) tayang November 2022 lalu.

Drakor ini akan tayang perdana di tvN pada 7 November 2022, saat ini Anda sudah dapat melihat dengan lengkap Link nonton drakor Behind Every Star.

Bagi yang sudah penasaran dengan ceritanya Anda bisa menyaksikan drakor ini lewat Link nonton drakor Behind Every Star dibawah ini.



Drakor Behind Every Star ini disutradarai oleh Baek Seung Ryong, ia juga membuat drakor Pegasus Market, The Idle Mermaid, dan Ugly Young-A (S5-8).

Naskah Drakor Behind Every Star ini ditulis oleh Park So Young.

Drakor Behind Every Star yang diperankan oleh Lee Seo Jin ini bisa disaksikan di Netflix malam ini.

Drakor ini dibintangi oleh aktor papan atas seperti Lee Seo Jin, Kwak Sun Young, Seo Hyun Woo, hingga Joo Hyun Young.

Spoiler Drakor Behind Every Star

Drakor Behind Every Star ini mengangkat kisah tentang perjalanan kehidupan sehari-hari para manajer artis di Korea yang tak banyak diketahui banyak orang.

Cerita ini berlatar di sebuah agensi bernama Method Entertainment, yang dimana kisah ini berfokus pada perusahaan manajemen.

Ma Tae Oh (Lee Seo Jin) adalah manajer utama dari agensi tersebut. Dia merupakan pemimpin yang memiliki kepribadian pintar dan murah hati.

Dan bahkan ia memiliki kecerdasan yang diatas rata-rata dalam menjalankan bisnis dan keinginannya agar tercapai.

Chun Je In (Kwak Sun Young) merupakan seorang wanita yang telah bekerja sebagai manajer selama 14 tahun.

Chun Je In merupakan ketua dari tim manajemen yang memiliki sifat antagonis dan kompetitif. Ia juga memiliki banyak perbedaan dalam cara berpikirnya dia dengan Ma Tae Oh.