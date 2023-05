Untuk ke-13 kalinya, Pemilihan Bintang Duta Buddhis 2023 Digelar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bintang Duta Buddhis terdiri dari 3 ajang, yaitu : Pemilihan Putra - Putri Sakya 2023 (Duta Buddhis), Buddhist Idol 2023 (Penyanyi Buddhis) dan Bintang Cilik Buddhis 2023 (Penyanyi Cilik Buddhis) yang diadakan secara tahunan dalam mencari bakat buddhis para anak-anak dan generasi muda Buddhis. Tahun ini, Grand Final Pemilihan Bintang Duta Buddhis 2023 untuk ketiga belas kalinya diadakan oleh MBI Kota Medan pada Minggu (21/5/2023) di Sekolah Buddhis Bodhicitta Hall, Medan.

Pada awalnya, ratusan video audisi yang masuk di babak penyisihan, dipilihlah 13 semifinalis masing-masing kategori yang berlomba di Universitas IBBI. Akhirnya terpilih 6 finalis masing-masing lomba yang mengikuti pembekalan sebelum melaju ke Grand Final.

Skyrio terpilih sebagai Buddhist Idol 2023

Tiga ajang ini dihadiri lebih kurang 400 penonton dan fans pada saat Grand Final. Turut dihadiri oleh Bapak Dr. Budi Sulistiyo, S.Ag., M.Pd.B., M.H., selaku Pembimas Buddha Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Ibu Dwiyanti, S.Ag., selaku Penyelenggara Bimas Buddha Kementerian Agama Kota Medan, Y.M. Bhiksu Nyanaprathama Mahasthavira, Y.M. Bhiksu Bhadrasagara Sthavira, Y.M. Bhiksuni Bhadranirmala, Bapak U.P. Ir. Eddy Suyono Setiawan, S.E., M.M., selaku Ketua PD MBI Sumatera Utara, Bapak Khoswandi, S.T., selaku Wakil Ketua PC MBI Medan, Bapak Upa. Ir Ony Hindra Kusuma, MBA selaku Ketua PD Sekber Yabuddhi Sumatera Utara, Ibu Pony, S.E. ,CA, S.H., MBA, M.Sc. selaku Ketua PD WBI Sumut, Upa. Aldi Tama Hudoyo, S.M., selaku Sekprov Sekber PMVBI Sumatera Utara, dan Upa. Hendra, S.Kom., D.Md., CPS.

Felice Thamrin terpilih sebagai Putri Sakya 2023.

“Adapun tujuan ajang ini adalah sebagai wadah pembinaan dan menarik minat pemuda Buddhis agar dapat menjadi Duta Buddhis dalam menyebarkan Buddha Dhamma melalui kesenian di era milenial ini, yaitu: media sosial secara audio maupun visual, membina masa depan generasi muda Buddhi, dan membantu pemerintah dalam menanggulangi kenakalan remaja,” kata Eddy Jonson, S.E., selaku Ketua Panitia Pelaksana.

Terpilihlah Fisella Lauren sebagai Bintang Cilik Buddhis 2023 dan Kenzie Fortino Hsiao sebagai runner up Bintang Cilik Buddhis 2023, Skyrio sebagai Buddhist Idol 2023 dan Dedy sebagai runner up Buddhist Idol 2023, Jensen Francois Ong dan Felice Thamrin sebagai Putra-Putri Sakya 2023 serta Erlick Gui dan Christina sebagai runner up Putra-Putri Sakya 2023. Para Bintang Duta Buddhis akan bertugas selama setahun dalam penyebaran Buddha Dhamma dimana ditekankan pada 3 bidang, yaitu : Duta Buddhis, Bakti Sosial, dan Kegiatan Buddhis. Selamat menjalankan tugas, Bintang Duta Buddhis 2023.

Foto bersama usai Grand Final Pemilihan Bintang Duta Buddhis 2023

