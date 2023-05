Drakor Stealer: The Treasure Keeper, Kisah Pencuri Profesional yang Beraksi Mencuri Aset Budaya

TRIBUN-MEDAN.com - Drakor Stealer: The Treasure Keeper merupakan drama yang menceritakan tentang Skunk, seorang pencuri profesional.

Di Drakor Stealer: The Treasure Keeper ini, Skunk akan membentuk tim penebusan warisan tidak resmi yang disebut dengan ‘Tim Karma’.

Lantas mampukah Skunk melancarkan misinya itu? simak kisahnya di drakor Stealer: The Treasure Keeper.

Drakor Stealer: The Treasure Keeper yang telah tayang pada tanggal 12 April 2023 di saluran tvN, terdiri dari 12 episode.

Drama ini merupakan kombinasi genre aksi dan komedi, disutradarai oleh Choi Joon Bae, yang sebelumnya menggarap drama seri Mouse pada tahun 2021 dan King's Daughter Soo Baek Hyang pada tahun 2013.

Aktor Joo Woon memainkan peran utama dalam seri ini sebagai Hwang Dae Myeong.

Joo Woon merupakan salah satu aktor terkemuka di Korea Selatan dan telah memenangkan sembilan penghargaan, sebagaimana dilaporkan oleh IMDb.

Nama Joo Woon sering terdengar dalam daftar penerima penghargaan KBS Drama Awards dari tahun 2012 hingga 2014.

Pada tahun 2015, ia mendominasi SBS Drama Awards dengan meraih Top 10 Stars Award, Best Couple, dan Grand Prize atas penampilannya dalam drama Young Pal.

Selain Joo Woon, aktris Lee Joo-Woo, yang sebelumnya tampil dalam drama The Spies Who Love Me (2020) dan Why Her (2022), memerankan tokoh Choi Min Woo dalam Stealer: The Treasure Keeper.

Jo Han-Cheul, yang dinominasikan dalam Golden Carp Awards 2020 atas penampilannya dalam film The Juror, memerankan tokoh Jang Tae In.

Aktor muda Kim Jae Won juga berperan sebagai Shin Chang Hoon, sementara aktris senior Choi Hwa-Jung memerankan tokoh Lee Chun-Ja.

Aktor senior Lee Dok Hwa juga bergabung dalam drama ini, yang meraih Life Time Achievement Awards SBS Drama Awards 2015 dan Golden Acting Actor Awards MBC Drama Awards 2012, memerankan tokoh Kim Young Soo.

Drakor Stealer: The Treasure Keeper mengisahkan tentang Skunk, seorang pencuri profesional, yang membentuk tim penebusan warisan tidak resmi yang dikenal sebagai 'Tim Karma'.