Setubuhi Anak Bawah Umur Hingga Tiga Kali, Pria di Asahan Diringkus Polisi

TRIBUN-MEDAN.com, TANJUNGBALAI - Seorang pria di Asahan berinisial DD (23) warga Simpang Empat diringkus polisi lantaran melakukan pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur, Kamis (25/5/2023).

Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai AKP Eri Prasetiyo mengatakan, perbuatan cabul pelaku berawal dari perkenalannya dengan korban di Simpang Jampalan, Kabupaten Asahan pada Desember 2022 lalu.

Singkat cerita, setelah berkenalan dan bertukar nomor WhatsApp, korban dan pelaku pun berpacaran.

Kemudian pada bulan Februari, pelaku pun mengajak korban keluar untuk jalan-jalan.

Namun ternyata, korban justru dibawa ke sebuah rumah atau penginapan yang tidak diketahui secara pasti oleh korban, sehingga terjadi hubungan layaknya suami istri.

"Saat itu tersangka mengatakan bakal setia dan akan menikahi korban," jelasnya.

Selanjutnya, kata Eri, kejadian kedua terjadi pada Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di penginapan Mulana Jaya Kota Tanjungbalai.

Saat itu, tersangka kembali mengajak korban untuk keluar sembari menyampaikan hasratnya.

Awalnya korban sempat menolak ajakan pelaku, namun karena pelaku mengancam akan menyebarkan informasi jika korban sudah tidak perawan lagi, korban pun akhirnya menuruti permintaan DD.

Tak sampai di situ, pada Kamis (27/4/2023) malam, pelaku kembali menghubungi korban dan mengatakan jika ia berada dibelakang rumahnya.

Selanjutnya, korban pun kembali dibawa pelaku ke penginapan Maulana Jaya untuk melakukan hubungan suami istri yang ketiga kalinya.

Setelah itu, korban pun diantarkan pelaku ke depan gang rumahnya.

Selanjutnya orangtua korban yang akhirnya mengetahui kejadian yang menimpa anaknya, langsung membuat laporan ke Polres Tanjungbalai.

Eri mengatakan, setelah mendapatkan laporan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya, pada Kamis (25/5/2023), setelah mengetahui keberadaan pelaku, pihaknya langsung melakukan penangkapan.

Dari pelaku, papar Eri, pihaknya turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat hitam liris merah dan 1 unit handphone redmi warna biru dongker.

"Atas perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 81 ayat (2) Subs 82 ayat (1) dari UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI NO 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak," pungkasnya.

(akb/tribun-medan.com)