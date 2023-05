Sinopsis In the Name of God: A Holy Betrayal, Diangkat dari Kisah Nyata Sekte Sesat di Korea Selatan

Serial In the Name of God: A Holy Betrayal didasarkan pada kisah nyata tentang kasus kejahatan yang dilakukan oleh Jeong Myeong Seok (JMS), Park Soon Ja, Kim Ki Soon, dan Lee Jae Rock. Serial ini tayang pada 3 Maret lalu.

TRIBUN-MEDAN.COM - Serial dokumenter berjudul In the Name of God: A Holy Betrayal sedang menjadi perhatian publik karena mengungkap tindakan jahat dari para pemimpin sekte di Korea Selatan.

In the Name of God: A Holy Betrayal berusaha mengungkap sisi gelap dari kepercayaan yang buta.

Tayang pada 3 Maret lalu, serial ini mendapat banyak perhatian karena ceritanya yang mengerikan dan melibatkan banyak korban.

Konten dalam serial ini termasuk sensitif, kekerasan, dan seksualitas yang dapat memicu trauma psikologis.

Sutradara Cho Sung Hyun, yang mengarahkan "In the Name of God: A Holy Betrayal," mengungkapkan bahwa kejahatan yang ditampilkan dalam dokumenter ini hanya mewakili 10 persen dari kejadian sebenarnya.

Sutradara ini bahkan menghadapi teror dari jemaat JMS saat membuat serial ini.

Awalnya, Netflix menghadapi larangan untuk menayangkan serial ini karena kontennya yang sensitif.

Namun, Netflix berhasil memperoleh izin tayang setelah melalui proses yang panjang.

"In the Name of God: A Holy Betrayal" membahas empat pemimpin sekte sesat di Korea Selatan.

Serial ini mengungkap kisah-kisah nyata yang menakutkan tentang empat pemimpin yang mengaku sebagai nabi di Korea Selatan, dan menguak sisi gelap dari kepercayaan buta tersebut.

Empat pemimpin tersebut adalah Jeong Myeong Seok dari Christian Gospel Mission, juga dikenal sebagai Jesus Morning Star; Park Soon Ja dari Gereja Odaeyang; Kim Ki Soon dari Baby Garden; dan Lee Jae Rock dari Manmin Central Church.

Mereka semua mengklaim diri sebagai penyelamat umat manusia.