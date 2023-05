Berita Populer, Viral Borgol Mario Dandy Bisa Dilepas dan Dipakai Sendiri, Pencopet Wanita Ditangkap

TRIBUN-MEDAN.com - Berita populer hari ini dimulai dari VIRAL Borgol Mario Dandy Bisa Dilepas dan Dipakaikan Sendiri

Selanjutnya, Mengejutkan! 4 Tahun Setelah Kematian, Tubuh Biarawati Ini Tidak Menunjukkan Tanda-tanda Pembusukan

Ketiga, Head to Head 9 Pemain Timnas Indonesia vs Argentina, Jadwal FIFA Matchday, Messi vs Pratama Arhan

Keempat, Seorang Wanita Digotong Paksa Oleh Petugas KRL Saat Hendak Beraksi Copet Hp Penumpang

Kelima, Alasan Kalah Tender, PT Angkasa Pura Solusi PHK Puluhan Pekerjanya: Kami Bukan Binatang!

Berikut 5 Berita Populer Tribun Medan hari ini:

1. VIRAL Borgol Mario Dandy Bisa Dilepas dan Dipakaikan Sendiri

Setelah diprotes keluarga korban karena kasus penganiayaan yang menjerat Mario Dandy Satrio (20) berjalan lamban, kini kasus tersebut mulai ada perkembangan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyatakan bahwa berkas perkara Mario Dandy dan temannya yang juga terlibat dalam kasus penganiayaan, Shane Lukas (19), sudah lengkap. Beredar di media sosial, video Mario Dandy tengah memasang sendiri borgol yang dikenakannya. (Tiktok)(tiktok)

TRIBUN-MEDAN.COM - Setelah diprotes keluarga korban karena kasus penganiayaan yang menjerat Mario Dandy Satrio (20) berjalan lamban, kini kasus tersebut mulai ada perkembangan.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyatakan bahwa berkas perkara Mario Dandy dan temannya yang juga terlibat dalam kasus penganiayaan, Shane Lukas (19), sudah lengkap.

Berkas perkara itu kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan pada Jumat (26/5/2023).

Kepala Kejari Jakarta Selatan, Syarief Sulaeman Ahdi, mengatakan bahwa kejaksaan akan segera menyusun dakwaan yang nantinya bakal diserahkan ke pengadilan.

"Saat ini kami akan menyempurnakan surat dakwaan. Dalam waktu singkat kami akan limpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk disidangkan," kata Syarief kepada wartawan, Jumat.



2. Mengejutkan! 4 Tahun Setelah Kematian, Tubuh Biarawati Ini Tidak Menunjukkan Tanda-tanda Pembusukan

Potret tubuh Suster Wilhelmina pendiri Benediktin Maria, Ratu Para Rasul yang ditemukan dengan sedikit tanda pembusukan setelah 4 tahun meninggal dunia.(mirror.co.uk)

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini tubuh seorang biarawati menjadi pusat perhatian publik di media sosial.

Hal ini lantaran tubuh biarawati tersebut menunjukkan sedikit tanda pembusukan setelah digali.

Dikutip dari Mirror.co.uk, Jumat (26/5/2023) awalnya suster-suster Maria Benediktin, Ratu Para Rasul menggali jenazah Suster Wilhelmina Lancaster, OSB, pendiri mereka.