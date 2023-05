Drama Korea Call It Love, Kisah Gadis yang Ingin Balaskan Dendam ke Selingkuhan Ayahnya

TRIBUN-MEDAN.com - Drama Korea  Call It Love mengisahkan kisah sedih seorang wanita bernama Shim Woo Joo.

Drama Korea Call It Love bergenre melodrama ini disutradarai oleh Lee Kwang Young, yang sebelumnya telah mengarahkan beberapa drama romantis seperti The Secret Life of My Secretary.

Drama Korea Call It Love ini dapat ditonton melalui layanan streaming Disney+ dan telah mulai tayang sejak 22 Februari 2023.

Drama ini meraih rating 8.4/10 di situs IMDB.

Drama Korea Call It Love menampilkan kekompakan antara Lee Sung Kyung dan Kim Young Kwang. Mereka dipasangkan dalam sebuah drama balas dendam.

Selain kedua pemeran utama tersebut, drama Korea ini juga menampilkan aktor dan aktris muda berbakat lainnya.

Drama ini juga dibintangi oleh Sung Joon (dari "Island"), Ahn Hee Yeon atau Hani dari EXID (dalam "Hit The Spot"), dan Kim Ye Won (dalam "Unlocked").

Sinopsis drakor Call It Love

Drakor Call It Love mengisahkan bahwa jatuh cinta seharusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi siapa pun.

Namun, bagaimana jika seseorang jatuh cinta pada orang yang sebenarnya ingin mereka hancurkan?

Itulah yang dialami oleh Shim Woo Joo, seorang wanita yang dingin dan selalu menunjukkan ekspresi datar.

Dia jatuh cinta pada Han Dong Jin, putra dari wanita yang menjadi selingkuhan ayahnya sendiri. Konflik batin segera muncul, lengkap dengan perasaan bersalah.

Kegalauan ini dirasakan oleh Woo Joo, yang pada awalnya bertekad untuk menghancurkan Dong Jin sebagai balas dendam terhadap ibu pria tersebut. Namun, tekadnya berubah menjadi cinta.

Woo Joo menerima pesan singkat di ponselnya yang memberitahukan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Meskipun tidak ada ekspresi kesedihan di mata dan wajahnya, Woo Joo lebih banyak diam.

Sebaliknya, Woo Joo membuat taruhan dengan Yoon Jun mengenai cuaca esok hari. Meskipun prakiraan mengatakan bahwa kemungkinan hujan esok hari hanya 10 persen, Woo Joo yakin bahwa hujan akan turun.