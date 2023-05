Lirik Lagu Simalungun Friska Dipopulerkan Oleh John Eliamman Saraghi 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lirik Lagu Simalungun Friska ini dinyanyikan oleh John Eliamman Saraghi dan diciptakan oleh St Hermann Sitopu.

Lirik Lagu Simalungun Friska Bercerita tentang seorang pria yang ditinggalkan oleh kekasihnya, Friska.

Lirik Lagu Simalungun Friska bercerita tentang betapa marahnya seorang pria ketika seorang wanita bernama Friska meninggalkannya tanpa alasan, melupakan semua janji yang mereka buat bersama, dan mengabaikan semua waktu yang telah mereka habiskan selama puluhan purnama bersama.

Sekali lagi dengan tema 'kemarahan', Priska telah menarik perhatian publik di luar tanah Batak. Suara Jahon Eliamman yang emotif membuat penonton ikut merasakan kesedihan dan kepedihan yang dirasakan oleh tokoh utama pria dalam lagu ini.

Lirik Lagu Simalungun Friska

I tikki rondang ni bulan tula

Sanggah rap ope hita nadua

Janjinta in padan tain

Lang boi marsirang

**

Hape ni saonari hadopan ni

Lupa ham botou bai janji min

Misir do ham tading ma au

Sahalak au

**REFF**

Friska…pos do hape uhurmu

Friska…tading ma hape au

Hujama holi pindahanku songon ham

Hujama holi torihonku gattih mu

Sahalak ham dassa namin harapankin

Hape misir do ham

**

**REFF**

Friska…pos do hape uhurmu

Friska…tading ma hape au

Hujama holi pindahanku songon ham

Hujama holi torihonku gattih mu

Sahalak ham dassa namin harapankin

Hape misir do ham

Selamat jalan ma hamu haholongan

Horas ma ham sai juppa ham sinitta mu

Ai anggo au marboru jawa ma hape

Bahen panggattih mu

