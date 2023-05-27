Liga Spanyol
PREDIKSI Skor Sevilla Vs Real Madrid, Ancelotti Turunkan SKuat Terbaik, Incar Runner-up Liga Spanyol
Menghadapi Sevilla pada pekan 37 Liga Spanyol, Carlo Ancelotti mengaku akan menurunkan skuad terbaiknya.
TRIBUN-MEDAN.com - Real Madrid dijadwalkan bentrok kontra Sevilla dalam lanjutan Liga Spanyol pekan ke-37, Minggu (28/5/2023) dini hari WIB.
Duel Sevilla vs Real Madrid dijadwalkan digelar di Sanchez Pizjuan Stadium pukul 00.00 WIB.
Pertandingan tersebut bisa dibilang sudah tidak krusial bagi kedua tim.
Pasalnya, Real Madrid dipastikan gagal meraih juara Liga Spanyol musim ini, sedangkan Sevilla, sudah tidak punya peluang menembus zona Liga Eropa.
Kini nampaknya fokus utama Sevilla adalah memenangi final Liga Eropa melawan AS Roma.
Pasalnya, tidak hanya trofi yang didapat jika memenangi Liga Eropa, tetapi juga tiket ke Liga Champion musim depan.
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Sementara Real Madrid yang berada di peringkat 2 Liga Spanyol masih menyimpan ambisi.
Los Blancos memang sudah memastikan finis di 4 besar dan lolos Liga Champions musim depan.
Meskipun demikian, posisi Madrid sebagai runner up masih bisa digeser oleh Atletico Madrid.
Prediksi Skor
The Hard Tackle: Sevilla 1-2 Real Madrid
Sports Mole: Sevilla 1-1 Real Madrid
90min: Sevilla 0-2 Real Madrid
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Ingin Finis Dua Besar
Prediksi Sevilla Vs Real Madrid
Prediksi Skor Sevilla Vs Real Madrid
Jam Tayang Sevilla Vs Real Madrid
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