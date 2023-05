SEDANG BERLANGSUNG Dortmund vs Mainz, Laga Hidup Mati, Bayern Munchen Juara? Nonton Streaming via HP

(INA FASSBENDER/AFP)

Live Streaming Dortmund vs Mainz di Liga Jerman, Prediksi Skor, Momentum Runtuhkan Dominasi Bayern Munchen. Akses Link Nonton Gratis via HP. Penyerang Dortmund asal Jerman Marco Reus (kiri) merayakan gol penalti dengan gelandang Dortmund asal Turki Salih Ozcan dan gelandang Dortmund asal Jerman Emre Can dalam pertandingan sepak bola Bundesliga divisi satu Jerman antara Borussia Dortmund dan RB Leipzig di Dortmund pada 3 Maret 2023. (INA FASSBENDER/AFP)