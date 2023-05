Carnegie National Plus School Kembali Gelar You Are Wonderful Parents di Hotel Santika

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Carnegie National Plus School bersama Stanford International Preschool Medan kembali menggelar acara You Are Wonderful Parents di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention pada Minggu (28/5/2023).

Kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya ini menghadirkan penampilan-penampilan terbaik dari siswa-siswi untuk dipersembahkan kepada para orang tua yang hadir.

Managing Director Carnegie National Plus School, Stiven Wijaya A.A, B.S.,M.M mengatakan bahwa kegiatan You Are Wonderful Parents ini dirangkum dengan penampilan terbaik para siswa diantaranya tari tradisional, modern dance, menyanyi, dan drama musikal.

"Acara ini adalah acara tahunan yang bernama you are wonderful parents artinya kamu adalah orang tua yang dahsyat dan luar biasa, acara tahunan ini kita buat dan rangkum sebuah performance tarian, nyanyian, drama dan lainnya dengan tema rasa bakti dan kasih sayang kepada orang tua," Ujarnya kepada Tribun Medan, Minggu (28/5/2023)

Dikatakannya, acara ini dihadiri oleh seribu tamu yang terdiri dari siswa-siswi, orang tua, guru, dan staf.

"Jadi acara ini dihadiri kurang lebih ada seribu orang yang terdiri dari orang tua, murid dan juga guru dan staf," Sebutnya.

Stiven menyebutkan, acara ini juga bersifat amal, dimana sebagian dari uang tiket masuk akan didonasikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

"Acara ini juga bersifat amal jadi sisa dari uang tiket kita akan donasikan untuk orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin dan lain sebagainya," Ucapnya

Dia berharap, kegiatan You Are Wonderful Parents tersebut tidak berhenti sampai disini tetapi terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya.

"Jadi harapan kita juga dalam acara ini agar kita selalu ingat bahwa kasih sayang orang tua itu sangat luar biasa, jadi kita harus selalu ingat untuk terus mengasihi dan menyayangi orang tua kita dan berbakti kepada meraka," Ungkapnya.

Selain itu, pada penghujung acara para siswa dan siswi akan memberikan secangkir teh kepada orang tua masing-masing yang melambangkan kasih sayang sepanjang masa.

(cr10/Tribun-Medan.com)