Drakor All That We Loved Dibintangi Sehun EXO, Angkat Tema Persahabatan dan Cinta Segitiga

Drakor All That We Loved, drama yang diperankan oleh Sehun EXO tayang perdana pada Jumat (5/5/2023) lalu.

TRIBUN-MEDAN.com - Drakor All That We Loved merupakan drama yang dinanti-nanti oleh para penggemar Sehun EXO.

Drakor All That We Loved memiliki genre romantis dan mengangkat tema tentang persahabatan dan cinta segitiga di masa sekolah.

Drakor All That We Loved yang diperankan oleh Sehun EXO tayang perdana pada Jumat (5/5/2023) lalu.

Sehun EXO terakhir kali berperan dalam drama Korea berjudul Now We're Breaking Up pada tahun 2021, bersama Jang Ki Yong dan Song Hye Kyo.

Saat ini, anggota EXO tersebut kembali muncul dalam drama Korea berjudul All That We Loved, yang memiliki genre komedi romantis.

Drama Korea All That We Loved terdiri dari delapan episode dan akan ditayangkan setiap Jumat di platform TVING.

Setiap episode memiliki durasi sekitar 30 menit dan dapat disaksikan dengan subtitle Bahasa Indonesia di Viu.

Selain Oh Sehun, terdapat juga bintang lain seperti Jo Joon Young dan Jang Yeo Bin yang berperan dalam drakor All That We Loved.

Drama ini mengusung genre romantis dan mengangkat tema tentang persahabatan di masa sekolah.

Go Yo (Sehun) adalah seorang siswa SMA berusia 18 tahun. Dia tidak memiliki rasa takut terhadap hal-hal tertentu dan sangat mencintai hidupnya.

Selain itu, dia juga mahir dalam bermain bola basket dan dihormati oleh banyak siswa di sekolahnya.

Sahabat Go Yo, Go Joon Hee (Jo Joon Young), juga bersekolah di tempat yang sama. Dia adalah seorang jenius di bidang pendidikan dan selalu meraih nilai sempurna dalam setiap mata pelajaran.

Namun, meski cerdas, fisik Go Joon Hee lemah, sehingga dia menerima transplantasi ginjal dari sahabatnya, Go Yo.

Namun, setelah transplantasi, terjadi kejadian aneh di mana Go Joon Hee mengalami sindrom sel memori.