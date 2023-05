Dukung Industri Kreatif, Oxygen.id Ikut Meriahkan Localfest Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Oxygen.id, sebuah perusahaan internet service provider (ISP) ikut menyemarakkan kegiatan Localfest Medan yang berlokasi di Lapangan Benteng Medan, Minggu (28/5/2023).

Manager Oxygen.Id Home Regional Sumatera, Maruli Pasaribu mengatakan bahwa sebagai perusahaan penyedia layanan internet, Oxygen.Id tentunya ingin memberikan support untuk berbagai event yang ada di Indonesia, terutama yang dapat meningkatkan potensi industri lokal seperti Localfest Medan.

"Event ini menarik karena festival untuk memunculkan potensi lokal terbesar dari generasi muda kreatif Indonesia, mulai dari fashion pop up store, pameran seni, musik dan talk show, hingga kuliner, oxygen.id hadir di sana untuk mensupport acara tersebut," ujarnya kepada Tribun Medan, Minggu (28/5/2023).

Menurutnya acara festival anak muda seperti Localfest ini bukan hanya sekedar acara konser Musik biasa, tapi juga digunakan sebagai wadah untuk menunjukan potensi industri kreatif lokal dari wilayah sekitar khususnya di Medan.

Oleh karena itu, diperlukan koneksi internet yang cepat dan stabil, baik untuk vendor, panitia, bahkan pengunjung demi tercipta kelancaran selama acara berlangsung.

"Jadi dengan hadirnya kami, para pengunjung ataupun panita dapat datang dan mengunjungi booth oxygen.id untuk menikmati internet gratis serta dapatkan merchandise dan promo-promo menarik di acara Localfest," Sebutnya.

Adapun promo yang diberikan oxygen.id kepada para pengunjung Localfest Medan adalah untuk paket bulanan oxygen.id memberikan diskon up to 20 persen selama 1 tahun dan untuk paket semester ada buy 5 get 1 free.

"Kemudian untuk paket tahunan kita memberikan diskon up to 24 persen," katanya.

Selain itu, saat ini Oxygen.id juga telah mengeluarkan produk dengan packaging one stop solution service untuk menghadirkan kenyamanan menyeluruh dan sesuai kebutuhan setiap konsumen dan untuk semua kalangan.

"Ada paket Stream (Internet Only) mulai dari 15 Mbps - 100 Mbps dengan promo yang menarik dan harga terbaik, Selanjutnya ada paket Zoom Internet + Siaran TV Basic mulai dari 25 Mbps - 100 Mbps, Power Internet + saluran TV Premium (83 saluran TV)," Jelasnya.

Maruli berharap kedepannya Oxygen.id bisa diterima semua kalangan sebagai layanan internet yang tepat dan cepat untuk mendukung semua aktivitas masyarakat.

"Kedepannya kami juga berharap bisa membantu pertumbuhan literasi digital terutama untuk UMKM. Karena di era seperti ini, hampir semua semua aktivitas sudah bertransformasi ke arah digital, sehingga pelaku UMKM perlu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi, agar bisa mendigitalisasikan usahanya," ujarnya.

(cr10/Tribun-Medan.com)