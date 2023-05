Man United Vs Fulham Malam Ini, Lanjutkan Rekor Kandang, Old Trafford Kini Benteng Perkasa MU

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester dijadwalkan melawan Fulham dalam laga terkahir Liga Inggris musim 2022-2023 malam ini, Minggu (28/5/2023).

Keseruan laga Man United vs Fulham dihelat di Stadion Old Trafford, kick off pukul 22.30 WIB.

Manchester United ditunggu rekor hebat laga kandang seiring kesuksesan Erik ten Hag menjadikan Old Trafford sebagai benteng perkasa.

Musim 2022-2023 menjadi salah satu musim yang hebat bagi Manchester United.

Terhitung sejak mendatangkan Erik ten Hag pada musim panas tahun lalu, Manchester United berhasil disulap menjadi tim tangguh.

Ketangguhan tersebut dibuktikan dengan keberhasilan Erik ten Hag menyulap Manchester United menjadi momok menakutkan bagi lawan mereka khususnya di laga kandang.

Di Liga Inggris, mereka hanya menelan satu kekalahan dari 18 pertandingan kandang.

Tercatat Setan Merah sukses mengukir 14 kemenangan dan 3 hasil imbang.

Anggota The Big Six telah merasakan keangkeran dari Stadion Old Trafford di Liga Inggris musim ini.

Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, hingga juara Liga Inggris2022-2023, Manchester City, sudah merasakan kedahsyatan dari benteng perkasa Old Trafford.

Terbaru, Chelsea yang merasakan keangkeran dari Old Trafford, Kamis (25/5/2023) atau Jumat dini hari WIB, kala dilumat 1-4 oleh Manchester United.

Performa mengesankan itu menjadi yang pertama terjadi di Old Trafford sejak musim 2010-2011 kala anggota The Big Six dibuat tak berkutik oleh Manchester United di kandang mereka.

Secara total, rekor kandang tim peraih 20 gelar Liga Inggris itu sangat baik di bawah Ten Hag.

Manchester United mampu mengantongi 26 kemenangan, empat hasil seri, dan hanya menelan dua kekalahan dari 32 pertandingan di lintas kompetisi.