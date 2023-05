PREDIKSI Sevilla Vs AS Roma di Final Liga Europa, Update Kondisi Tim, Line-up, Head to Head

jadwal final Liga Europa 2023 antara Sevilla vs AS Roma, Kamis (1/6/2023)

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut prediksi Sevilla vs AS Roma di final Liga Europa, mulai dari kondisi tim, susunan pemain hingga head to headnya yang bisa anda simak dalam artikel ini.

Babak final Liga Europa Sevilla vs AS Roma berlangsung Kamis (1/6/2023) pukul 02.00 WIB.

Jose Mourinho mencari trofi Eropa keenam pada Kamis malam saat timnya Roma menghadapi Sevilla di Budapest.

Pelatih legendaris itu sudah memiliki dua Liga Champions, dua Liga Europa, dan Liga Konferensi Eropa atas namanya - dengan yang terakhir datang musim lalu ketika dia mengakhiri penantian 60 tahun Roma untuk sukses di Eropa.

Mereka memiliki segalanya untuk dilakukan, karena mereka sangat diunggulkan melawan Sevilla yang telah menikmati kebangkitan di bawah Jose Mendillibar.

Rojablancos menghadapi prospek degradasi hanya tiga bulan lalu ketika klub menggantikan Jorge Sampaoli dengan pelatih Basque Mendillibar.

Di bawah pelatih baru mereka, Sevilla semakin kuat dan menjadi favorit kuat untuk memenangkan pertandingan Liga Europa dalam waktu 90 menit dan mengangkat trofi yang hampir menjadi milik mereka selama dekade terakhir.

Sisi La Liga adalah pemegang rekor dalam kompetisi Liga Europa dengan enam gelar, sejak tahun 2006.

Sepanjang musim ini, Giallorossi telah membuktikan diri mereka sebagai mimpi buruk untuk dilawan, dengan karakteristik pertahanan tim Jose Mourinho yang tidak bisa ditembus.

Memasuki pertandingan final Liga Europa, tiga bek AS Roma mungkin tertahan di sebagian besar pertandingan.

Bahkan jika Giallorossi berhasil melindungi gawang Rui Patricio, mereka menghadapi prospek yang sulit untuk mencetak gol sendiri.

Dengan Paolo Dybala berjuang untuk kebugaran, AS Roma tanpa pencetak gol terbanyak dan pemain kreatif kunci mereka – yang berarti mereka tidak mungkin menghasilkan tampilan menyerang yang gemilang.

Jika Jose Mourinho ingin mengangkat trofi lagi, kemungkinan besar selisihnya akan tipis.

Berita tim