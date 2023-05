Sinopsis Drakor Family: The Unbreakable Bond, Drama Reuni Jang Hyuk dan Jang Na-Ra

TRIBUN-MEDAN.COM - Drama Korea atau drakor Family: The Unbreakable Bond tayang pada 17 April lalu.

Bergenre komedi dan misteri, Family: The Unbreakable Bond dibintangi oleh Jang Hyuk dan Jang Na-Ra resmi dirilis.

Drama Family: The Unbreakable Bond ini menjadi drama reuni aktor dan aktris ternama Korea Selatan tersebut.

Drama Family: The Unbreakable Bond ini tayang di tvN ini.

Sebelumnya, Jang Hyuk dan Jang Na Ra telah berperan sebagai pasangan suami istri (pasutri) dalam drama Successful Story of a Bright Girl (2002) dan MBC Drama Festival: Old Goodbye (2014).

Dalam drama Family: The Unbreakable Bond, keduanya kembali dipasangkan sebagai pasangan suami istri.

Yang unik dalam drama ini adalah mereka harus memerankan karakter suami dan istri yang masing-masing memiliki rahasia.

Family: The Unbreakable Bond disutradarai oleh Jang Jung-Do dan Lee Jung-Mook. Drama ini terdiri dari 12 episode.

Jang Hyuk sebelumnya telah membintangi drama Voice (2017) dan Tell Me What You Saw (2020), sementara Jang Na Ra juga telah membintangi banyak drama seperti Sell Your Haunted House (2021) dan Go Back Couple (2017).

Anda dapat menonton drama Korea Family: The Unbreakable Bond yang ditayangkan di Disney+ Hotstar.

Sinopsis Family: The Unbreakable Bond

Family: The Unbreakable Bond mengisahkan tentang Kwon Do Hoon (Jang Hyuk) yang menikah dengan Kang Yoo Ra (Jang Na Ra).

Do Hoon adalah seorang agen rahasia dari Badan Intelejen Nasional (BIN) dan seorang penembak jitu veteran dengan kemampuan menembak yang cepat dan akurasi yang tinggi.

Suatu hari, Do Hoon menyamar sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan. Bahkan istrinya, Yoo Ra, percaya bahwa ia hanya seorang pekerja kantoran biasa.