Inge Anugrah Ngaku Dilarang Masuk Rumah Baru Ari Wibowo, Bingung Cara Siapkan Makanan Anak 

TRIBUN-MEDAN.com - Inge Anugrah ngaku tak dibolehkan masuk ke rumah baru Ari Wibowo.

Ia mengaku bingung cara siapkan makanan untuk anak-anaknya.

Perceraian Inge Anugrah dan Ari Wibowo menjadi sorotan.

Perceraian keduanya diwarnai dengan isu suami pelit serta orang ketiga dalam pernikahan.

Jelas saja pernikahan yang dibangun selama belasan tahun tanpa isu miring ini jadi bahan gunjingan gegara kabar perceraian keduanya.

Kali ini, Inge Anugrah buka suara soal kondisi pernikahannya dengan Ari Wibowo saat proses perceraian.

Dilansir Grid.ID dari akun Instagram @nenk_update pada Selasa (30/5/2023), Inge Anugrah mengungkap bahwa ia tak diizinkan memakai kompor di rumah baru Ari.

“Kata Ari sih setelah rumah yang direnovasi kelar, kan mereka pindah tuh, katanya aku enggak usah (ikut pindah) supaya new memory in a new house. Pada saat mereka pindah ya aku pindah ke tempat yang sudah aku cari,” ujar Inge Anugrah, Senin (29/05/2023).

Diketahui, Ari Wibowo dan Inge Anugrah selama 2 tahun terakhir merenovasi besar-besaran rumah mewahnya. Menurut jadwal, rumah mewah ini akan selesai di bulan depan.

Awalnya, Inge Anugrah masih diizinkan Ari Wibowo untuk datang ke rumah mewah tersebut sekedar untuk memasak.

Namun, belakangan pikiran Ari Wibowo berubah menjadi tak mengizinkan Inge untuk masuk ke rumah baru tersebut.

"Tadinya awal-awal boleh aku masuk rumah untuk masak sore," kata Inge Anugrah.

"Jadi, kids pulang sekolah masih ada makanan gitu. Kemudian setelah beberapa hari berubah, jadi nggak boleh masuk sama sekali," sambungnya.

Inge Anugrah pun menyebut bahwa ia ingin mencari kost-kostan atau apartemen yang ada kompornya agar bisa memasak untuk anaknya.