MEDIA Vietnam Sindir Laga Timnas Indonesia Vs Argentina, Singgung Rangking FIFA Bak Langit dan Bumi

(Twitter/PSSI)

Poster Indonesia vs Argentina - Publik sepak bola Indonesia menyambut gembira dengan rencana laga persahabatan antara timnas Indonesia vs Argentina yang dipastikan digelar di GBK tanggal 19 Juni 2023. Inilah jadwal penjualan tiket Timnas Indonesia vs Argentina dalam rangka FIFA Matchday pada 19 Juni mendatang, bakal dibuka pada 5 Juni.