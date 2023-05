Sinopsis Drakor The Real Has Come, Drama Comeback Ahn Jae Hyun Setelah Hiatus Selama 4 Tahun

Aktor tampan dan awet muda Ahn Jae Hyun kembali bermain dalam drama The Real Has Come setelah sebelumnya hiatus selama kurang lebih empat tahun.

TRIBUN-MEDAN.COM - Drakor The Real Has Come merupakan drama kembalinya aktor tampan dan awet muda Ahn Jae Hyun setelah sebelumnya hiatus selama kurang lebih empat tahun.

Dalam episode yang sudah ditayangkan, penampilan aktor kelahiran tahun 1987 ini terlihat lebih matang dalam perannya sebagai dokter Obstetri dan Ginekologi.

Ahn Jae Hyun berpasangan dengan aktris cantik Baek Jin Hee yang memerankan karakter Oh Yeon Doo dalam drama ini.

Drama Korea (drakor) The Real Has Come, atau The Real Deal Has Come!, siap menghibur para penggemarnya dengan total 50 episode.

The Real Deal Has Come! adalah serial drama Korea terbaru yang mulai tayang pada 25 Maret 2023 di KBS.

Drama ini disutradarai oleh Han Joon Seo dan naskahnya ditulis oleh Jo Jung Joo.

Serial ini juga dibintangi oleh Baek Jin Hee, Ahn Jae Hyun, Kim Sa Kwon, Cha Joo Young, Cha Hwa Yun, dan Choi Dae Chul.

Ceritanya mengikuti seorang wanita bernama Oh Yeon Doo, yang bekerja sebagai instruktur atau guru bahasa Korea. Ia sering mengalami kesialan meskipun memiliki kepribadian yang ceria.

Dia kehilangan ayahnya dan ternyata sedang hamil anak dari mantan pacarnya yang selingkuh.

Di sisi lain, ada seorang dokter kandungan bernama Gong Tae Kyung yang selalu dipaksa oleh keluarganya untuk menikah, padahal dia tidak tertarik dengan ikatan pernikahan.

Pertemuan antara Yeon Doo dan Tae Kyung terjadi ketika Yeon Doo hamil dan ingin memeriksakan kandungannya kepada Tae Kyung.

Mantan pacarnya tidak bertanggung jawab, sehingga Yeon Doo mengungkapkan bahwa Tae Kyung sebenarnya adalah ayah dari bayi yang ada di perutnya.