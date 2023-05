Tim Debat Bahasa Inggris UMSU Terbaik Se-Sumatera

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tim Debat Bahasa Inggris UMSU yang terdiri Fiqi Ilham (Manajemen), Muhammad Ilham Firdaus (Pendidikan Agama Islam), dan Rihan Alfitra Daudy (Pendidikan Agama Islam) sukses menjadi juara 1 pada ajang National University Debating Championship Wilayah Sumatera yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud yang dilakukan secara daring pada tanggal 27-29 Mei 2023.

UMSU pada babak grandfinal sukses meraih juara setelah mengalahkan Tim Debat Universitas Sumatera Utara, Politeknik WIlmar Bisnis Indonesia, dan Univeristas Sriwijaya. Tim Debat UMSU mampu menarik perhatian dewan juri dengan mengalahkan kompetitor lainnya yakni Universitas Sumatera Utara (Juara 2), Politeknik WIlmar Bisnis Indonesia (Juara 3), Univeristas Sriwijaya.

Tidak hanya itu, Tim Debat UMSU atas nama Fiqi Ilham meraih pengharagaan lainnya yaitu sebagai Overall Best Speaker di Wilayah Sumatera dan LLDIKTI I serta Muhammad Ilham Firdaus yang berhasil meraih 5th Best Speaker di wilayah Sumatera dan 4th Best Speaker di LLDIKTI I.

Kesuksesan ini mengantarkan Tim Debat UMSU mewakili Sumatera untuk melanjutkan di ajang National University Debating Championship tingkat nasional yang diselenggarakan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten pada tanggal 5-12 Juni 2023.

National University Debating Championship Wilayah Sumatera ini diikuti oleh 91 kampus yang terdiri dari LLDIKTI I, LLDIKTI II, LLDIKTI X dan LLDIKTI III.

Rektor UMSU, Prof. Dr. Agussani, MAP didampingi para wakil rektor mengaku, bangga dengan prestasi yang diraih Tim Debat UMSU pada kompetisi debat untuk wilayah Sumatera. "Alhamdulillah, semoga prestasi yang diraih bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi ke depannya," katanya.

Dia juga mengingatkan Tim Debat UMSU untuk terus berlatih dan tidak cepat merasa puas dengan prestasi yang diraih karena kompetisi berikutnya di tingkat nasional.

